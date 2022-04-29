На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)

Вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі

Потужний вибух стався в цеху, де розташовано виробництво ацетону

У російському місті Курган стався потужний вибух на фармацевтичному заводі «Синтез». У результаті вибуху частина будівлі обвалилася. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Травми отримав один співробітник підприємства, він перебуває у лікарні.

Вибух стався о 16:44 за московським часом у цеху №4, де розташовано виробництво ацетону.

Як повідомили у пресслужбі підприємства, в результаті «була зруйнована частина огороджувальної конструкції виробничої будівлі».

Фотографії з місця свідчать про те, що вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі.

«Після вибуху над виробничими будівлями з'явилася хмара жовтого диму. Вибух був такої сили, що у сусідніх підприємств ледь не вибило вікна», - цитують ЗМІ очевидця.

Про стан постраждалого нічого не повідомляється. У момент вибуху робочий день було закінчено, тому у приміщеннях практично не було людей.

Причини вибуху будуть встановлюватися.

Зазначимо, що завод «Синтез» – одне з найбільших фармпідприємств Росії

Як повідомлялося, у Росії поширюються пожежі, слідом за Москвою та південно-західними регіонами пожежі сягнули Уралу.

За останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.

А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

А у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.

А в кінці місяця загорілася брянська нафтобаза, вогонь від якої охопив до 20% міста.