На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)
Вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі
Потужний вибух стався в цеху, де розташовано виробництво ацетону
У російському місті Курган стався потужний вибух на фармацевтичному заводі «Синтез». У результаті вибуху частина будівлі обвалилася. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Травми отримав один співробітник підприємства, він перебуває у лікарні.
Вибух стався о 16:44 за московським часом у цеху №4, де розташовано виробництво ацетону.
Як повідомили у пресслужбі підприємства, в результаті «була зруйнована частина огороджувальної конструкції виробничої будівлі».
Фотографії з місця свідчать про те, що вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі.
«Після вибуху над виробничими будівлями з'явилася хмара жовтого диму. Вибух був такої сили, що у сусідніх підприємств ледь не вибило вікна», - цитують ЗМІ очевидця.
Про стан постраждалого нічого не повідомляється. У момент вибуху робочий день було закінчено, тому у приміщеннях практично не було людей.
Причини вибуху будуть встановлюватися.
Зазначимо, що завод «Синтез» – одне з найбільших фармпідприємств Росії
Як повідомлялося, у Росії поширюються пожежі, слідом за Москвою та південно-західними регіонами пожежі сягнули Уралу.
За останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.
22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.
А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.
Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.
А у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.
Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.
А в кінці місяця загорілася брянська нафтобаза, вогонь від якої охопив до 20% міста.