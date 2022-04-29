  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)

    Вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі - На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)

    Вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі

    фото: Вести

    Потужний вибух стався в цеху, де розташовано виробництво ацетону

    У російському місті Курган стався потужний вибух на фармацевтичному заводі «Синтез». У результаті вибуху частина будівлі обвалилася. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Травми отримав один співробітник підприємства, він перебуває у лікарні.

    Вибух стався о 16:44 за московським часом у цеху №4, де розташовано виробництво ацетону.

    Як повідомили у пресслужбі підприємства, в результаті «була зруйнована частина огороджувальної конструкції виробничої будівлі».

    Фотографії з місця свідчать про те, що вибуховою хвилею вибило частину стіни і всі вікна на третьому поверсі будівлі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)
    На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)
    На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)
    фото: Вести

    «Після вибуху над виробничими будівлями з'явилася хмара жовтого диму. Вибух був такої сили, що у сусідніх підприємств ледь не вибило вікна», - цитують ЗМІ очевидця.

    Про стан постраждалого нічого не повідомляється. У момент вибуху робочий день було закінчено, тому у приміщеннях практично не було людей.

    Причини вибуху будуть встановлюватися.

    Зазначимо, що завод «Синтез» – одне з найбільших фармпідприємств Росії

    Як повідомлялося, у Росії поширюються пожежі, слідом за Москвою та південно-західними регіонами пожежі сягнули Уралу.

    За останні дні сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

    22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.

    А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

    Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

    А у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

    Крім того, в Росії почали горіти нафтобази. Так, на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.

    А в кінці місяця загорілася брянська нафтобаза, вогонь від якої охопив до 20% міста.

    Теги: вибух росія завод
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На одному з найбільших фармацевтичних заводів РФ стався вибух (фото)