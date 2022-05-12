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    У Росії вибухнула військова частина

    У Росії знову вибух у військовій частині. Цього разу інцидент стався у Хабаровському краї, у селищі Тейсін - У Росії вибухнула військова частина
    У Росії знову вибух у військовій частині. Цього разу інцидент стався у Хабаровському краї, у селищі Тейсін
    фото із соцмереж

    Вибух стався на Далекому Сході країни-агресора

    У Росії стався вибух на території військової частини у селищі Тейсен Хабаровської області. Про це пише видання ТАСС.

    За попередньою інформацією, вибухнув пороховий склад.

    Джерело видання у МНС повідомило, що внаслідок вибуху одна людина загинула, кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.

    Телеканал «Рен-ТВ» зазначає, що вибух, імовірно, мав місце під час розвантаження боєприпасів – «стався вибух пороху з наступним горінням».

    ЗМІ підтвердило інформацію про одного загиблого. Постраждалих, по версії «Рен-ТВ», восьмеро.

    Нагадаємо, що це не перший інцидент у військових частинах на Далекому Сході Росії.

    Так, у місті Уссурійськ сталася пожежа на місцевій авіабазі, де дислокувалися військові літаки.

    Крім того, вибухи та пожежі останнім часом трапляються у різних регіонах Росії, зокрема, прикордоннихї з Україною.

    Так, 1 квітня уночі у Бєлгороді загорілася нафтобаза. А на початку травня під Бєлгородом, за повідомленнями очевидців, мали місце вибухи у військовій частині. Факт пожежі на військових складах визнала місцева влада.

    Нафтобаза горіла і у Брянську, пожежа сталася 25 квітня. Внаслідок пожежі на території нафтобази вогонь розповсюдився містом і охопив близько 20% території Брянська.

    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії вибухнула військова частина