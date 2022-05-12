У Росії вибухнула військова частина
Вибух стався на Далекому Сході країни-агресора
У Росії стався вибух на території військової частини у селищі Тейсен Хабаровської області. Про це пише видання ТАСС.
За попередньою інформацією, вибухнув пороховий склад.
Джерело видання у МНС повідомило, що внаслідок вибуху одна людина загинула, кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Телеканал «Рен-ТВ» зазначає, що вибух, імовірно, мав місце під час розвантаження боєприпасів – «стався вибух пороху з наступним горінням».
ЗМІ підтвердило інформацію про одного загиблого. Постраждалих, по версії «Рен-ТВ», восьмеро.
Нагадаємо, що це не перший інцидент у військових частинах на Далекому Сході Росії.
Так, у місті Уссурійськ сталася пожежа на місцевій авіабазі, де дислокувалися військові літаки.
Крім того, вибухи та пожежі останнім часом трапляються у різних регіонах Росії, зокрема, прикордоннихї з Україною.
Так, 1 квітня уночі у Бєлгороді загорілася нафтобаза. А на початку травня під Бєлгородом, за повідомленнями очевидців, мали місце вибухи у військовій частині. Факт пожежі на військових складах визнала місцева влада.
Нафтобаза горіла і у Брянську, пожежа сталася 25 квітня. Внаслідок пожежі на території нафтобази вогонь розповсюдився містом і охопив близько 20% території Брянська.