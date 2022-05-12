У Росії вибухнула військова частина

У Росії знову вибух у військовій частині. Цього разу інцидент стався у Хабаровському краї, у селищі Тейсін

Вибух стався на Далекому Сході країни-агресора

У Росії стався вибух на території військової частини у селищі Тейсен Хабаровської області. Про це пише видання ТАСС.

За попередньою інформацією, вибухнув пороховий склад.

Джерело видання у МНС повідомило, що внаслідок вибуху одна людина загинула, кілька отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Телеканал «Рен-ТВ» зазначає, що вибух, імовірно, мав місце під час розвантаження боєприпасів – «стався вибух пороху з наступним горінням».

ЗМІ підтвердило інформацію про одного загиблого. Постраждалих, по версії «Рен-ТВ», восьмеро.

Нагадаємо, що це не перший інцидент у військових частинах на Далекому Сході Росії.

Так, у місті Уссурійськ сталася пожежа на місцевій авіабазі, де дислокувалися військові літаки.

Крім того, вибухи та пожежі останнім часом трапляються у різних регіонах Росії, зокрема, прикордоннихї з Україною.

Так, 1 квітня уночі у Бєлгороді загорілася нафтобаза. А на початку травня під Бєлгородом, за повідомленнями очевидців, мали місце вибухи у військовій частині. Факт пожежі на військових складах визнала місцева влада.

Нафтобаза горіла і у Брянську, пожежа сталася 25 квітня. Внаслідок пожежі на території нафтобази вогонь розповсюдився містом і охопив близько 20% території Брянська.