У центрі Мадрида вибухнула багатоповерхівка: багато поранених (фото)

У будівлі стався вибух газу

Унаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в центрі Мадрида постраждали 18 осіб, двоє вважаються зниклими безвісти. Про це пише Xinhua.

За попередніми даними вибух викликав витік газу, однак розслідування досі триває. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Мер Мадрида Хосе Луїс Альмейда зазначив, що «повністю виключати фатальні випадки неможливо».

Двоє зниклих – будівельники, які могли перебувати на третьому поверсі будівлі під час вибуху. Рятувальники за допомогою собак та дронів намагаються знайти людей під двометровим шаром руїн.

За словами очільника пожежної служби Мадрида, будівля після вибуху перебуває у нестабільному стані, їй загрожує обрушення.

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