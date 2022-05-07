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    У центрі Мадрида вибухнула багатоповерхівка: багато поранених (фото)

    Завали розбирають, будинок може обрушитися - У центрі Мадрида вибухнула багатоповерхівка: багато поранених (фото)

    Завали розбирають, будинок може обрушитися

    фото: Xinhua

    У будівлі стався вибух газу

    Унаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в центрі Мадрида постраждали 18 осіб, двоє вважаються зниклими безвісти. Про це пише Xinhua.

    За попередніми даними вибух викликав витік газу, однак розслідування досі триває. Троє поранених перебувають у важкому стані.

    Мер Мадрида Хосе Луїс Альмейда зазначив, що «повністю виключати фатальні випадки неможливо».

    Двоє зниклих – будівельники, які могли перебувати на третьому поверсі будівлі під час вибуху. Рятувальники за допомогою собак та дронів намагаються знайти людей під двометровим шаром руїн.

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    Завали розбирають, будинок може завалитися. фото: Xinhua
    Завали розбирають, будинок може завалитися. фото: Xinhua

    За словами очільника пожежної служби Мадрида, будівля після вибуху перебуває у нестабільному стані, їй загрожує обрушення.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Іспанія мер рятувальники розслідування Україна будинок окупація #stoprussia
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    У центрі Мадрида вибухнула багатоповерхівка: багато поранених (фото)