Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа – The Telegraph
Сенатори спробують винести санкційний законопроєкт на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від Трампа
фото: newsnation

Конгрес США може запроваджувати санкції без погодження з президентом, однак якщо йому вдасться подолати вето

Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як відомо, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь презентували законопроєкт про запровадження санкцій щодо російських союзників. Його основним положенням є запровадження 500% мита на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які підтримують Росію.

Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від американського президента Дональда Трампа.Законопроєкт підтримав 81 сенатор від обох партій, хоча будь-яка спроба нав'язати Трампу свій погляд, найімовірніше, буде погано сприйнята в Білому домі.

Трамп попередив, що санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних переговорів, проте деякі сенатори-республіканці дали зрозуміти, що скептично ставляться до переговорів Трампа з російським лідером, і заявили, що будуть діяти, не чекаючи його схвалення.

«Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати Путіна. Я чекав досить довго. І мені цілком зрозуміло, що Путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти», – каже старший сенатор-республіканець від Індіани Тодд Янг.

Тим часом сенатор-республіканець Майк Раундс підрахував, що законопроєкт підтримають близько 70 сенаторів навіть без схвалення Трампа. Водночас законопроєкт можна буде винести на голосування найраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес іде на канікули.

Сенат може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, однак його необхідно буде ухвалити й через Палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більше впливу.

Нагадаємо, у Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводу «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій.

Читайте також:

Теги: США санкції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед ветеранів збройних сил США новина про депортацію афганців викликала хвилю обурення
США хочуть депортувати афганців: ветерани та правозахисники обурені
Сьогодні, 05:11
Із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000»
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
У публікації Time йдеться про те, що ефективні переговори з Путіним потребують глибоких знань, яких у Трампа та його оточення бракує
Путін використовує необізнаність Трампа, щоб досягати своїх цілей у війні – Time
23 травня, 04:32
Як відомо, раніше Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство
Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки
20 травня, 17:47
Путін впевнений, що зможе взяти під повний контроль чотири регіони України – Bloomberg
Путін впевнений, що зможе взяти під повний контроль чотири регіони України – Bloomberg
19 травня, 07:56
Walmart залишається однією із найбільш популярних мереж супермаркетів у США
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
16 травня, 12:27
The Times описує виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України»
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
12 травня, 06:09
Угода про надра була ратифікована конституційною більшістю голосів попри всі претензії до документа
Ми – проти, але – за. Як депутати освятили угоду про надра Тема дня
8 травня, 17:33
Міллер є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США
Трамп розповів, кого хоче бачити на посаді радника з нацбезпеки
5 травня, 10:06

Політика

Сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа – The Telegraph
Сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа – The Telegraph
Спецпосланця Віткоффа атакував лебідь: кумедне фото від Трампа
Спецпосланця Віткоффа атакував лебідь: кумедне фото від Трампа
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
Мені не подобається те, що робить Путін, він убиває людей – Трамп
Мені не подобається те, що робить Путін, він убиває людей – Трамп
Конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів
Конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів
Туреччина відправляє міністра до Путіна: говоритимуть про війну в Україні
Туреччина відправляє міністра до Путіна: говоритимуть про війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
71K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
67K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
60K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
45K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua