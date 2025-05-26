Сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа – The Telegraph

Конгрес США може запроваджувати санкції без погодження з президентом, однак якщо йому вдасться подолати вето

Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як відомо, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь презентували законопроєкт про запровадження санкцій щодо російських союзників. Його основним положенням є запровадження 500% мита на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які підтримують Росію.

Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від американського президента Дональда Трампа.Законопроєкт підтримав 81 сенатор від обох партій, хоча будь-яка спроба нав'язати Трампу свій погляд, найімовірніше, буде погано сприйнята в Білому домі.

Трамп попередив, що санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних переговорів, проте деякі сенатори-республіканці дали зрозуміти, що скептично ставляться до переговорів Трампа з російським лідером, і заявили, що будуть діяти, не чекаючи його схвалення.

«Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати Путіна. Я чекав досить довго. І мені цілком зрозуміло, що Путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти», – каже старший сенатор-республіканець від Індіани Тодд Янг.

Тим часом сенатор-республіканець Майк Раундс підрахував, що законопроєкт підтримають близько 70 сенаторів навіть без схвалення Трампа. Водночас законопроєкт можна буде винести на голосування найраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес іде на канікули.

Сенат може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, однак його необхідно буде ухвалити й через Палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більше впливу.

Нагадаємо, у Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводу «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій.