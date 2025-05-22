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США можуть визнати «Талібан» іноземною терористичною організацією – Рубіо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США можуть визнати «Талібан» іноземною терористичною організацією – Рубіо
Рубіо: Ми чітко усвідомлюємо, ким є таліби і що вони зробили в минулому
фото з відкритих джерел

Очільник Держдепартаменту Рубіо пояснив, що потенційне визнаннят «Талібану» терористичною організацією розглядається як один з інструментів впливу

Сполучені Штати розглядають можливість офіційного визнання «Талібану» іноземною терористичною організацією. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті з міжнародних справ Палати представників Конгресу, повідомляє «Главком».

На запитання, чи планує Держдепартамент внести «Талібан» до відповідного списку, Рубіо відповів, що це питання наразі перебуває на розгляді. Він наголосив, що остаточне рішення буде ухвалене в рамках комплексного підходу до визначення майбутньої політики США щодо Афганістану.

«Ми чітко усвідомлюємо, ким є таліби і що вони зробили в минулому. Ми хочемо бачити більше співпраці з їхнього боку щодо боротьби з «Аль-Каїдою» та іншими елементами в країні, які становлять загрозу», – зазначив Рубіо.

Очільник Держдепартаменту додав, що потенційне визнаннят «Талібану» терористичною організацією розглядається як один з інструментів впливу, який може використати президент США Дональд Трамп у своїй зовнішній політиці.

Нагадаємо, що наразі «Талібан» перебуває під санкціями Міністерства фінансів США як «особливо позначена глобальна терористична організація». Однак формально групування досі не включене до списку іноземних терористичних організацій, який веде Державний департамент.

Що відомо про «Талібан»?

Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку зародився в Афганістані серед пуштунів 1994 року, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану з 2004 року. 1996 року бойовики Талібану захопили Кабул, поваливши режим президента Бурхануддіна Раббані. До 1998 року бойовики контролювали 90 % території Афганістану й фактично керували країною.

Після терактів 11 вересня 2001 року, міжнародна коаліція, очолювана США 7 жовтня 2001 року почала наступ в Афганістані, де базувалося керівництво Аль-Каїди. До грудня 2001 режим Талібану було повалено. Тодішній ватажок угруповання Мулла Мохаммад Омар та Осама бен Ладен уникли полону.

Після відводу війська США із Афганістану 2021 року, з липня до 16 серпня 2021 року Талібан захопив всю територію країни. На підконтрольних територіях Талібан вводить норми радикального шаріату, виконання яких суворо контролюється.

Наприклад, у серпні 2024 року в Афганістані ухвалили закон, що складається з 35 статей, який, зокрема, забороняє жінкам говорити в громадських місцях і перебувати з відкритим обличчям на публіці. Заборони, за словами влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти».

Згідно зі статтею 13 закону, жіночий голос прирівняний до пороку. Таліби назвали жіночий голос «інтимним» та заборонили жінкам співати, говорити чи читати вголос у громадських місцях. Все це дозволено робити вдома, але тільки так, щоб голос не чули ззовні.

Також влада Афганістану заборонила дивитися на жінок у вікнах будинків. Указ передбачає заборону на будівництво будівель, що розташовані близько одна до одної, якщо вікна одного будинку дивляться у бік кухні сусідньої будівлі, де потенційно може бути жінка. В іншому випадку такий отвір має бути перекритий парканом заввишки в людський зріст.

Зокрема, «Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані. Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що гра в шахи заборонена і закрила Афганську шахову федерацію.

Нагадаємо, що у квітні Верховний суд Росії задовольнив заяву генерального прокурора та призупинив заборону на діяльність руху «Талібан».

Теги: США Талібан Марко Рубіо

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