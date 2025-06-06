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Гучна сварка Трампа із Маском: видання Politico пояснило, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Гучна сварка Трампа із Маском: видання Politico пояснило, що відбувається
Трамп і Маск мають взаємні претензії
колаж: Cabinet Boss

Politico: У зіткненні між двома найвпливовішими людьми світу з'являються ознаки перемир'я 

Білий дім запланував на 6 червня телефонну розмову президента США Дональда Трампа з бізнесменом Ілоном Маском, щоб домовитися про припинення їхньої сварки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Politico.

«Радники Білого дому доклали зусиль, щоб переконати президента пом'якшити свою публічну критику Маска, щоб уникнути ескалації, запланували на п'ятницю (6 червня, – «Главком») телефонну розмову з Маском, щоб сприяти досягненню миру між ними», – йдеться у статті. 

За словами співрозмовника видання, близького до Білого дому, помічники Трампа порадили йому пом'якшити публічну критику Маска і зосередитися на «Великому прекрасному законі» про податкові послаблення та його проходження в сенаті (нижня палата американського конгресу, палата представників схвалила законопроєкт у травні).

У короткій телефонній розмові Трамп заявив Politico, що «все гаразд». «Все йде дуже добре, краще не буває», – сказав президент США, стверджуючи, що рейтинг його схвалення зростає.

На початку червня Маск і Трамп вступили в заочну суперечку. Це сталося після того, як бізнесмен залишив уряд після роботи, спрямованої на скорочення витрат, і відкликання президентом кандидатури Джейсона Айзекмана на посаду голови NASA (вважається, що його висунув Маск).

Засновник SpaceX і Tesla розкритикував законопроєкт Трампа, назвав документ «гидотою».  За даними Bloomberg, Маск виступив проти «великого чудового закону» після того, як не зміг переконати зберегти в законах важливі податкові пільги для електромобілів.

The Wall Street Journal написала про напружені стосунки «двох найвпливовіших людей», а до цього повідомила, що президент у розмовах з помічниками характеризував бізнесмена як «на 50% генія, на 50% хлопчика» (ще один співрозмовник чув інше співвідношення – «на 90% геній»).

Трамп публічно здивувався критиці з боку Маска, заявивши, що вони мали «відмінні відносини». «Не впевнений, що так буде і надалі», – додав він.

Потім Маск заявив, що без нього Трамп не виграв би президентських виборів. Глава Білого дому після цього зазначив, що найпростіший спосіб заощадити «мільярди доларів» бюджету – припинити державні субсидії та контракти з компаніями Маска. Бізнесмен оголосив, що SpaceX розпочне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon, проте пізніше відмовився від цього кроку.

Крім того, Маск стверджує, що Трамп фігурує у «файлах Епштейна». Фінансист Джеффрі Епштейн 2006-го визнав провину в організації проституції й був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. У 2019 році його звинуватили у торгівлі дівчатами, зокрема неповнолітніми, та у примушуванні їх до проституції. Епштейну загрожувало ув'язнення терміном до 40 років. 2019-го фінансиста знайшли мертвим у камері.

За даними Axios, після цього конгресмени-демократи звернулися до Мін'юсту та ФБР з проханням підтвердити або спростувати звинувачення Маска на адресу Трампа, а також із питанням, коли «файли Епштейна» будуть розсекречені та опубліковані.

Крім того, засновник Tesla вважав, що тарифна політика Трампа призведе до рецесії США. Маск підтримав ідею про імпічмент президенту США та призначення на цю посаду віцепрезидента Джей Ді Венса.

Трамп напередодні заявив, що Маск «збожеволів» через скасування розпорядження, «що змушувало всіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні».

Сварка між президентом США та найбагатшою людиною у світі призвела до падіння акцій компаній Маска. Низка республіканців та його прихильників закликали Трампа та Маска примиритися. Бізнесмен назвав «хорошою порадою» «заклик охолонути й відступити на кілька днів».

Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо Ілона Маска, свого колишнього соратника і відомого мільярдера, заявивши, що той «вичерпав себе». 

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Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск законопроєкт

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