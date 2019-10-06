Під час святкування Октоберфесту у Лос-Анджелесі сталися вибухи (відео)



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Скрін з відео

Вибухнув трансформатор, що розташовувався на одному зі стовпів лінії електропередачі

Кілька вибухів прогриміли в суботу увечері поруч з місцем проведення пивного фестивалю «Октоберфест» (Oktoberfest) в американському місті Хантінгтон-Біч (штат Каліфорнія) неподалік від Лос-Анджелеса.

Як повідомив місцевий філіал телекомпанії NBC, постраждали кілька людей.

За попередніми даними, вибухнув трансформатор, що розташовувався на одному зі стовпів лінії електропередачі. В результаті опора впала на землю, після чого загорілася. Очевидці при цьому повідомляють про як мінімум три вибухи.

Кілька відвідувачів фестивалю і які приїхали за викликом пожежних отримали поранення. Точне число постраждалих невідомо, однак, як зазначає телеканал CBS, травми отримали не менше чотирьох чоловік. Відвідувачі фестивалю евакуйовані.

Нагадаємо, вже через десять хвилин після початку в Мюнхені традиційного пивного Октоберфесту лікарям, які чергують на святі, довелося допомагати першим пацієнтам.