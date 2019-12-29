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    У світі

    У США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві

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    Невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт - У США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві
    Невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт

    Жертвами стрілянини стали двоє людей

    В американському окрузі Таррант у штаті Техас двоє людей загинули внаслідок стрілянини у церкві.

    Про це повідомляє телекомпанія CBS.

    Зазначається, що невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт.

    Внаслідок інциденту постраждала ще одна людина, його стан лікарі оцінюють як критичний.

    Зараз на місці події працюють співробітники поліції. До теперішнього моменту немає інформації про затримання підозрюваного.

    Нагадаємо, нещодавно у столиці на проспекті Леся Курбаса зловмисник під час конфлікту із двома чоловіками дістав пістолет та вистрелив у них, чим завдав тілесні ушкодження.

    Також таксист у Миколаєві обстріляв пасажира через зауваження.

    Як повідомлялося, 20 грудня, на вулиці Хрещатик у Києві до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.

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