У США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві



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Невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт

Жертвами стрілянини стали двоє людей

В американському окрузі Таррант у штаті Техас двоє людей загинули внаслідок стрілянини у церкві.

Про це повідомляє телекомпанія CBS.

Зазначається, що невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт.

Внаслідок інциденту постраждала ще одна людина, його стан лікарі оцінюють як критичний.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції. До теперішнього моменту немає інформації про затримання підозрюваного.

Нагадаємо, нещодавно у столиці на проспекті Леся Курбаса зловмисник під час конфлікту із двома чоловіками дістав пістолет та вистрелив у них, чим завдав тілесні ушкодження.

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