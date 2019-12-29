У США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві
Жертвами стрілянини стали двоє людей
В американському окрузі Таррант у штаті Техас двоє людей загинули внаслідок стрілянини у церкві.
Про це повідомляє телекомпанія CBS.
Зазначається, що невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт.
Внаслідок інциденту постраждала ще одна людина, його стан лікарі оцінюють як критичний.
Зараз на місці події працюють співробітники поліції. До теперішнього моменту немає інформації про затримання підозрюваного.
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