У Києві озброєний чоловік влаштував стрілянину по перехожим – є потерпілі



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Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали травми

У столиці на проспекті Леся Курбаса зловмисник під час конфлікту із двома чоловіками дістав пістолет та вистрелив у них, чим завдав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

Згідно з повідомленням, правоохоронці після допиту свідків встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав зброю та здійснив декілька пострілів.

Як зазначається, унаслідок інциденту 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг та грудної клітини доставлено до лікарні, а 33-річному постраждалому надано медичну допомогу на місці. Щодо стрільця, то ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав.

Також правоохоронці уточнили, що під час перевірки зловмисника, у нього виявили кобуру та дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при чоловікові не знайшли. На місці також виявили шість гільз із-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.

За фактом розпочали кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, таксист у Миколаєві обстріляв пасажира через зауваження.

Як повідомлялося, 20 грудня, на вулиці Хрещатик у Києві до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.