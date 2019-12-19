Таксист у Миколаєві обстріляв пасажира через зауваження



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У Миколаєві таксист влаштував стрілянину

Подію кваліфікували як хуліганство, постраждалий у лікарні

У Миколаєві водій таксі влаштував стрілянину через конфлікт з пасажиром, того госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався напередодні ввечері - про нього поліцію повідомила дружина потерпілого. За її словами, біля під'їзду будинку її чоловік зробив зауваження водієві таксі через неадекватну поведінку, після чого між ними сталася сварка.

«У ході конфлікту таксист дістав із автомобіля, попередньо, пістолет травматичної дії і здійснив постріл. Потерпілого чоловіка доставили до медичного закладу з непроникаючим пораненням в область живота», - йдеться у повідомленні.

32-річного таксиста доставили до відділку поліції, а його зареєстровану зброю - вилучили для експертизи. Подію кваліфікували за статтею про хуліганство - фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Також нагадаємо, що раніше у Миколаєві водію Lexus оголосили підозру через смертельну ДТП. Нагадаємо, що 7 грудня, близько 2:30 години ночі на проспекті Богоявленському, 8, що в Інгульському районі Миколаєва, сталася ДТП за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист.

На початку грудня у Києві двоє невідомих напали на таксиста, пограбували і викрали автомобіль