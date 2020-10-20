У США оголосили обвинувачення шістьом росіянам, які причетні до поширення вірусу NotPetya



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Обвинувачені і їхні спільники використовували шкідливі програми, щоб вести підривну діяльність в стратегічних інтересах Росії

Міністерство юстиції США пред'явило шістьом посадовим особам російського Головного розвідуправління (ГРУ) звинувачення в причетності до кібератак на об'єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури по всьому світу. Зокрема їх підозрюють в атаках на Україну, США, Францію і Південну Корею і поширенні небезпечного вірусу NotPetya.

Про це йдеться в пресрелізі Мін'юсту США.

У відомстві назвали імена підозрюваних: Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очиченко і Петро Пліскін. Вік імовірних хакерів –від 27 до 35 років.

«Ці хакери з ГРУ і їхні спільники, причетні до комп'ютерних атак, мали на меті підтримати зусилля уряду Росії, спрямовані на підривні дії, нанесення ударів у відповідь або дестабілізацію щодо України, Грузії, виборів у Франції, залучення Росії до відповідальності за використання бойового нервового агента «Новачок« на території іноземних держав і проведення зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані після того, як російським спортсменам було заборонено виступати там під національним прапором внаслідок спроби допінгу», – відзначили в Мін'юсті США

На думку влади США, в період з листопада 2015 року та принаймні до жовтня 2019 року обвинувачені і їхні спільники використовували шкідливі програми, щоб вести підривну діяльність в стратегічних інтересах Росії, дістаючи несанкціонований доступ до комп'ютерів жертв.

Зазначені офіцери ГРУ Росії причетні до хакерських атак проти компаній в США, на енергетичну систему України, організаторів Зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї в 2018 році і проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції. Крім того, на думку американської влади, хакери стояли за атакою за допомогою вірусу-здирника NotPetya, від якого в 2017 році постраждали Україна, країни Західної Європи і США.

В обвинувальному висновку фігурують звинувачення в злочинній змові, зломі комп'ютерів, несанкціонованому використанні телефонних ліній, здійсненій з особливим цинізмом крадіжці особистих даних, а також реєстрації підробленого доменного імені.

За словами помічника генпрокурора США з національної безпеки Джона Демерса, серія атак, преведена хакерами з ГРУ, є найбільш руйнівним нападом з будь-коли здійснених однією хакерською групою.

«Жодна країна не використовувала свій кібернетичний потенціал так зловмисно і безвідповідально, як Росія, безпідставно завдаючи безпрецедентної шкоди заради досягнення невеликих тактичних переваг і задоволення власної злості», – заявив Демерс.