«Міленіум-Гейт» пояснив, що російський триколор вивісили на знак пошани до померлого посла РФ у США

В американській Атланті демонтували російський прапор, встановлений на арці музею «Міленіум-Гейт» на вшанування пам’яті померлого посла РФ Олександра Дарчієва. Таке рішення ухвалили після хвилі критики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Неочікувана поява російського прапора викликала хвилю обурення в соціальних мережах цього тижня та протести невеликої групи мешканців Атланти. Зрештою 18 листопада прапор зняли.

У музеї «Міленіум-Гейт» пояснили, що російський триколор вивісили на знак пошани до померлого посла РФ у США. Ініціатором цього рішення став Родні Кук-молодший – засновник і президент музею, а також голова комісії США з образотворчого мистецтва. У червні він очолив першу за багато років американську делегацію, яка взяла участь в економічному саміті в Санкт-Петербурзі.

Зокрема, тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік розкритикував розміщення прапора РФ. «Публічне вивішування російського прапора на «Міленіум-Гейт» в Атланті на честь посла Росії в Сполучених Штатах є глибоко болісним для українців, включно з членами української громади в Атланті. Багато хто має родичів і друзів, які живуть під постійною загрозою російських ракетних і дронових атак», – написав він.

Нагадаємо, посол Росії у Сполучених Штатах Америки Олександр Дарчієв помер 11 листопада у віці 66 років. Про смерть дипломата повідомило Міністерство закордонних справ РФ, не розкривши її причини.