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Помер посол Росії у США Олександр Дарчієв

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Помер посол Росії у США Олександр Дарчієв
Олександр Дарчієв очолював російське посольство у Вашингтоні з березня 2025 року
фото: ТАСС

Російський дипломат помер у віці 66 років

Посол Росії у Сполучених Штатах Америки Олександр Дарчієв помер 11 листопада у віці 66 років. Про смерть дипломата повідомило Міністерство закордонних справ РФ, не розкривши її причини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське агентство ТАСС.

У російському зовнішньополітичному відомстві підтвердили смерть Дарчієва та оприлюднили заяву, присвячену його дипломатичній кар'єрі.

«Висококласний професіонал, блискучий американіст, Олександр Дарчієв працював на одному з найвідповідальніших напрямів російської зовнішньої політики», – заявили в МЗС РФ.

Дарчієв очолював російське посольство у Вашингтоні з березня 2025 року. Його призначення відбулося на тлі відновлення прямих контактів між Москвою та Вашингтоном після зміни американської адміністрації.

До призначення послом у США дипломат тривалий час працював у структурах російського МЗС, відповідальних за відносини з Північною Америкою. Зокрема, у 2014–2021 роках він обіймав посаду посла Росії в Канаді.

У лютому та квітні 2025 року Дарчієв керував російською делегацією на консультаціях зі США у Стамбулі. Переговори стосувалися відновлення роботи дипломатичних представництв та нормалізації двосторонніх контактів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про призначення Олександра Дарчієва послом Росії у США. Відповідний указ Володимир Путін підписав 6 березня 2025 року. Дарчієв змінив Анатолія Антонова, який завершив дипломатичну місію у Вашингтоні в жовтні 2024 року. 

Також «Главком» писав про погодження Сполученими Штатами кандидатури Дарчієва. Вашингтон передав відповідну ноту під час російсько-американських переговорів у Стамбулі 27 лютого 2025 року. Сам Дарчієв брав участь у цих консультаціях, присвячених роботі дипломатичних представництв двох країн. 

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Теги: росія переговори США смерть

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