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Віталій Шапран Економічний експерт

Чорний лебідь відклав яйця в очереті банківського сектору Росії

glavcom.ua
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Чому кредитна криза може стати наступним ударом по економіці РФ

Минулого тижня в РФ виплила дуже неприємна для банків статистика. Виявилось, що частка проблемних кредитів у портфелі корпоративних позичальників підросла до 13%.

Цифри наче й погані для РФ, проте не катастрофічні. Але, по-перше, це офіційна статистика, яка прикрашена каруселями з реструктуризації старих проблемних боргів, з яких банки роблять нові непроблемні. А по-друге, виявилось, що половина з цих кредитів взагалі не покриті жодними резервами.

І от тут вимальовується цікава ситуація: розмір недосформованих резервів банків під кредитні ризики зжирає 70% надлишку власного капіталу банків в РФ. А це вже серйозна заявка на банківську кризу.

Справа в тому, що наведенні цифри – це лише «середня температура» по банківській лікарні в РФ. Невідомо, скільки з 300 банків вийдуть з ринку, якщо в них станеться 2 події одночасно:

  • сильно виросте прострочка по процентах, які вони планували отримати; 
  • доведеться терміново доформовувати або збільшувати резерви.

Найслабшими ланками банківської системи в РФ залишаються ВТБ та видоєний хлопцями Чемезова оборонний банк ПСБ.

Поки ЦБР носився по ринку і намагався заспокоювати банкірів суперечливими заявами, в російському офіційному інформаційному просторі почала вилазити вкрай неприємна статистика:

  • Кількість нових справ про банкрутство компаній зросла у третьому кварталі на 29%;
  • Російські суди за дев'ять місяців визнали банкрутами 5364 компанії, у порівнянні з 2025 роком відбулось зростання кількості банкрутств на 18,5%.
  • За 9 місяців 2026 року кількість нових банкрутств громадян зменшилась до 402,5 тис., тобто на 0,3% до аналогічного періоду 2025 року, і це після небувалого ралі 2025 року. Фактичне зменшення відбулось на рівні статистичної похибки або за рахунок різниці в кількості робочих днів.

Об’єктивно в РФ зараз є відразу два джерела кредитного цунамі.

По-перше, це трансформація процентного ризику в кредитний. Високі процентні ставки по кредитам з часом призвели до того, що гарні позичальники банків стали проблемними.

По-друге, це загальна рецесія як мінімум в цивільному секторі російської економіки, яка вже триває більше року. Рецесія означає падіння попиту на продукцію виробників та згортання бізнесів, що погіршує якість кредитних портфелів в будь-якій економіці.

ЦБР, звісно, вживає заходів для стабілізації ситуації. Але на фоні кризи ліквідності на ринку урядових облігацій в РФ ЦБР дедалі більше стає схожим на єдину корівку в корівнику з десятком телят, кожне з яких хоче молока.

Тож м’який сценарій банківської кризи в РФ все ще можливий, але він передбачає запуск ЦБР друкарського верстату та фінансування дефіциту в економіці за рахунок емісії рубля.

Більш жорсткий та болісний сценарій – це замороження строкових депозитів населення, до чого в тестовому режимі вже неодноразово публічно закликали комуністи в РФ.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка банк росія війна

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