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Секретна служба США затримала чоловіка, який заявив про «голоси з наказом убити Трампа»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Секретна служба США затримала чоловіка, який заявив про «голоси з наказом убити Трампа»
Дональд Трамп на борту гелікоптера залишає Білий дім у Вашингтоні
фото: AP (ілюстративне)

У викраденому автомобілі підозрюваного правоохоронці виявили три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв

У Вашингтоні поблизу Білого дому співробітники Секретної служби США затримали чоловіка, який заявив, що чує голоси, які наказують йому вбити американського президента Дональда Трампа. Під час перевірки його автомобіля правоохоронці виявили кілька одиниць зброї та боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент стався ввечері четверга, 5 листопада. Співробітники Секретної служби звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився в припаркованому автомобілі неподалік резиденції президента США. Затриманий, якого ідентифіковано як Ронні Йордрікса Гуаніпу Чріноса, розповів правоохоронцям, що чує голоси у своїй голові. За його словами, саме вони наказали йому приїхати до Вашингтона та вбити Трампа.

Під час подальшої перевірки з'ясувалося, що автомобіль чоловіка перебуває в розшуку як викрадений. Усередині знайшли три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що затриманий є громадянином Венесуели, який незаконно перебуває на території США. За даними відомства, він в'їхав до країни через штат Техас у березні 2024 року.

Чоловікові вже висунено обвинувачення. Наразі він перебуває під вартою Служби маршалів США. «Завдяки нашим відважним співробітникам Секретної служби цього нелегального мігранта з трьома одиницями вогнепальної зброї в автомобілі затримали поблизу Білого дому, перш ніж він зміг комусь завдати шкоди», – заявив міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін.

Білий дім утримався від коментарів, переадресувавши журналістів до Міністерства внутрішньої безпеки та Секретної служби США.

Нагадаємо, у серпні 2026 року поблизу гольф-клубу Дональда Трампа в окрузі Лос-Анджелес правоохоронці затримали 38-річного озброєного чоловіка, який фотографував і знімав на відео територію комплексу. Під час затримання у нього виявили заряджений пістолет, а згодом під час обшуку помешкання знайшли додаткову вогнепальну зброю та записники з висловлюваннями, які викликали занепокоєння слідчих. Чоловіка взяли під варту за незаконне носіння зброї та володіння бронебійними набоями.

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Теги: США Дональд Трамп зброя

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