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Україна попередила Європу про наслідки повернення російського газу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна попередила Європу про наслідки повернення російського газу
Міністр також нагадав про наслідки розбудови російських газопроводів в обхід України
фото: росЗМІ

Андрій Сибіга заявив, що відновлення закупівель російського палива може повернути енергетичний шантаж і створити передумови для нових криз

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга застеріг європейські країни від відновлення постачання російського газу. Він назвав таку ідею небезпечною та заявив, що поступки Москві можуть призвести до нових воєн і криз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сибіги.

За словами очільника МЗС, після десятиліть тиску з боку Москви Європа лише почала досягати справжньої енергетичної незалежності. Він наголосив, що Росія використовує енергоносії не лише як товар, а і як інструмент політичного впливу.

«Відновлення продажів російського газу до Європи є небезпечною та недосконалою ідеєю, яка поверне енергетичний шантаж. Будь-які поступки агресору призведуть лише до нових воєн і криз», – написав Сибіга.

Міністр також нагадав про наслідки розбудови російських газопроводів в обхід України. На його думку, можливість транспортувати газ до Європи без української газотранспортної системи сприяла рішенню російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

«Дозвіл на обхід України російськими трубопроводами спонукав Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Минулі помилки не повинні бути ні забуті, ні повторені», – наголосив глава української дипломатії.

Очільник МЗС вважає, що завершити розв’язану Росією війну не вдасться завдяки компромісам, лестощам чи діловим угодам.

«Вона може закінчитися лише завдяки силі та позбавленню режиму Путіна ресурсів для її продовження», – додав Сибіга.

Варто нагадати, що представники США та Росії обговорювали можливу економічну угоду, яка передбачала послаблення американських санкцій проти російського газового проєкту «Арктик СПГ-2». Натомість російська компанія «Новатек» могла долучитися до будівництва газового термінала на Алясці вартістю $25 млрд.

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Теги: Андрій Сибіга Європа газ росія війна санкції

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