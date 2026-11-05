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Американці подякували Україні за порятунок демократії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Американці подякували Україні за порятунок демократії
Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу на виборах 3 листопада
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Один із американців у соцмережах написав, що «нарешті може знову гордо підняти голову як громадянин США»

Серед американців в соцмережах шириться хвиля вдячності Україні та президенту Володимиру Зеленському за захист свободи й демократичних цінностей у США. Про це пише «Главком».

Користувач Johnny FD написав, що дякує Україні та Зеленському за повернення свободи й демократії, додавши, що тепер нарешті може знову гордо підняти голову як громадянин США.

Дописувач jevaun у мережі Bluesky назвав атаки на російські датацентри «чи не найбільшим жовтнянським сюрпризом у всій історії американської політики».

Американці подякували Україні за порятунок демократії фото 1
фото: соціальні мережі
Американці подякували Україні за порятунок демократії фото 2
фото: соціальні мережі
Американці подякували Україні за порятунок демократії фото 3
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: вибори у США США соцмережі

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