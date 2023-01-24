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У США сталася чергова стрілянина з багатьма жертвами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У США сталася чергова стрілянина з багатьма жертвами
Тіла жертв нападника було знайдено в двох місцях
фото ілюстративне

Правоохоронці затримали підозрюваного

23 січня у Каліфорнії (США) знову сталася масова стрілянина. Загинуло 7 людей, ще одна особа отримала важкі поранення. Про це повідомляє NBC News.

Тіла жертв нападника було знайдено в двох місцях міста Хаф-Мун-Бей.

Одна стрілянина була влаштована на грибній фермі, інша – біля вантажного автопарку, приблизно за три кілометри від ферми.

Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився 67-річний Чжао Чуньлі.

«Трагедія за трагедією», – написав губернатор Гевін Ньюсом у Твіттері.

Нагадаємо, що 22 січня в Монтерей-Парку в Каліфорнії під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина, загинуло 11 осіб. Підозрюваний покінчив життя самогубством при спробі затримання.

До слова, 14 січня невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість людей.

У грудні у Парижі чоловік влаштував стрілянину. Загинули двоє людей.

Теги: США стрілянина

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