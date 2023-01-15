Стрілянина в центрі Лондона: є постраждалі

Правоохоронці розшукують нападника

У вечір суботи, 14 січня, невідомий почав стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість людей. Про це пише The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліція повідомляє, що невідомий відкрив вогонь з автомобіля, що рухався поблизу церкви, де проходили похорони. На місце події негайно прибули вертоліт і автомобілі швидкої допомоги. Нападника розшукує поліція.

Унаслідок стрілянини постраждали чотири жінки та дві маленькі дівчинки. Усіх було доставлено в лікарню: за життя 7-річної дівчинки борються лікарі. Життям жінок нічого не загрожує, але одна з поранених отримала сильну травму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у грудні у Парижі чоловік влаштував стрілянину (відео). Загинули двоє людей.

До слова, у київському торговому центрі продавець влаштував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що у центрі Дрездена чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників.