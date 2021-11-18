У США у перестрілці загинув відомий репер

У вересні 2017 року в Лос-Анджелесі на репера вже був замах

У Дольфа стріляли з автомобіля, що під'їхав

Відомого репера Янга Дольфа застрелили в магазині в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі. Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією поліції, інцидент зі стріляниною стався, коли Янг Дольф перебував в одному з місцевих магазинів і купував. Співробітники поліції відреагували на стрілянину в кафе Makeda's Butter Cookies, де після прибуття вони виявили жертву.

Співробітники магазину сказали, що в Дольфа стріляли з автомобіля, що під'їхав.

У поліції заявили, що вбивство Дольфа є ще одним прикладом безглуздого насильства із застосуванням вогнепальної зброї, з якою американці стикаються на місцевому та національному рівнях.

У вересні 2017 року в Лос-Анджелесі на репера вже був замах. Пізніше у зв'язку зі стріляниною було заарештовано трьох людей.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася стрілянина. Патрульні вже за кілька хвилин затримали зловмисника. Виявилося, що чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив декілька пострілів вгору. Уродженця Вінниччини, 1992 року народження, затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Джерело: Укрінформ