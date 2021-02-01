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    Штормовий вітер і мокрий сніг. Які регіони накриє негода

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    У найближчі дві доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг - Штормовий вітер і мокрий сніг. Які регіони накриє негода
    У найближчі дві доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг
    Фото: ДСНС України

    1-2 лютого прогнозується зниження температури

    Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршиться. Синоптики попередили про штормовий вітер і мокрий сніг. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Так, у найближчі дві доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. Часом очікується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду.

    У понеділок, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях спостерігається значний мокрий сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу та ожеледь.

    Станом на 14 годину 1 лютого спостерігається місцями невеликий сніг з дощем у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Трохи сніжить у Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях.

    У вівторок, 2 лютого, у більшості областей без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, прогнозується ожеледиця.

    1-2 лютого прогнозується зниження температури вночі до -4 -10 градусів, у північній частині – до -13 градусів. Вдень очікується невелике потепління – до 0 -6 градусів. На півдні і сході країни температура відчутно не зміниться. Вночі очікується близько 0, вдень +2 +8 градусів.

    За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. працівників та близько 900 одиниць техніки.

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    Теги: державна служба снігопад вітер негода
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