Штормовий вітер і мокрий сніг. Які регіони накриє негода

У найближчі дві доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг

1-2 лютого прогнозується зниження температури

Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршиться. Синоптики попередили про штормовий вітер і мокрий сніг. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, у найближчі дві доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. Часом очікується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду.

У понеділок, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях спостерігається значний мокрий сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу та ожеледь.

Станом на 14 годину 1 лютого спостерігається місцями невеликий сніг з дощем у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Трохи сніжить у Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях.

У вівторок, 2 лютого, у більшості областей без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, прогнозується ожеледиця.

1-2 лютого прогнозується зниження температури вночі до -4 -10 градусів, у північній частині – до -13 градусів. Вдень очікується невелике потепління – до 0 -6 градусів. На півдні і сході країни температура відчутно не зміниться. Вночі очікується близько 0, вдень +2 +8 градусів.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. працівників та близько 900 одиниць техніки.