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    Суспільство

    Сніг, дощі та ожеледиця: в Україні оголошено штормове попередження

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    У найближчі дві доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем - Сніг, дощі та ожеледиця: в Україні оголошено штормове попередження
    У найближчі дві доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем

    1–2 лютого в Україні прогнозують сніг та мокрий сніг

    В Україні 1–2 лютого падатиме мокрий сніг.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Укргідрометцентр.

    «У найближчі дві доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні – з дощем, часом посилення вітру до 15–20 м/с, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь», – ідеться в повідомленні.

    За інформацією синоптиків, 2 лютого в більшості областей істотних опадів не буде.

    На дорогах, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю, зазначили у відомстві.

    1–2 лютого зниження температури вночі до -4 °С ...-10 °С, у північній частині – до -13 °С, удень – до 0...-6 °С. На півдні і сході температура істотно не зміниться: вночі приблизно 0 °С, удень +2...+8 °С.

    Станом на 19 годину 31 січня спостерігається місцями невеликий сніг у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернівецькій областях.

    За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпеченозаторів немає.

    Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 562 працівники та 1 тис. 172 одиниці техніки.

    Всього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 200 од. автотранспортних засобів (з них 32 карети швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 200 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 103 повалених дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття. Від ДСНС  залучалося 1 тис. 400 чоловік особового складу  та 457 одиниць техніки.

    Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.

    Теги: прогноз погоди державна служба Укргідрометцентр снігопад дощ
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