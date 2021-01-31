Сніг, дощі та ожеледиця: в Україні оголошено штормове попередження

У найближчі дві доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем

1–2 лютого в Україні прогнозують сніг та мокрий сніг

В Україні 1–2 лютого падатиме мокрий сніг.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Укргідрометцентр.

«У найближчі дві доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні – з дощем, часом посилення вітру до 15–20 м/с, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь», – ідеться в повідомленні.

За інформацією синоптиків, 2 лютого в більшості областей істотних опадів не буде.

На дорогах, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю, зазначили у відомстві.

1–2 лютого зниження температури вночі до -4 °С ...-10 °С, у північній частині – до -13 °С, удень – до 0...-6 °С. На півдні і сході температура істотно не зміниться: вночі приблизно 0 °С, удень +2...+8 °С.

Станом на 19 годину 31 січня спостерігається місцями невеликий сніг у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернівецькій областях.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 562 працівники та 1 тис. 172 одиниці техніки.

Всього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 тис. 200 од. автотранспортних засобів (з них 32 карети швидкої медичної допомоги, 30 автобусів), надано допомогу понад 2 тис. 200 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 103 повалених дерева, розчищено від снігу 910 км дорожнього покриття. Від ДСНС залучалося 1 тис. 400 чоловік особового складу та 457 одиниць техніки.

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.