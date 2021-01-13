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    Ізраїль зарахував Україну до держав, звідки поширюється коронавірус

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    На першому місці у списку країн, де найбільше інфікувалися коронавірусом ізраїтяни, перебуває ОАЕ - Ізраїль зарахував Україну до держав, звідки поширюється коронавірус
    На першому місці у списку країн, де найбільше інфікувалися коронавірусом ізраїтяни, перебуває ОАЕ
    Скрін з фото: Ynet

    12% пасажирів, які прибули в Ізраїль інфікованими, прилетіли з України

    Україна потрапило до топ-3 держав, звідки коронавірус потрапляє в Ізраїль. Зі 9858 ізраїльтян, які повернулися з нашої країни після 1 грудня 2020 року, коронавірус був виявлений у 238, або у 12%. Такі дані оприлюднило у вівторок, 12 січня, видання Calcalist з посиланням на статистику МОЗ.

    Зазначається, що на першому місці у списку країн, де найбільше інфікувалися коронавірусом ізраїтяни, перебуває ОАЕ, на другому ─ США, на восьмому ─ Росія.

    Наголошується, що перший комерційний рейс в Дубай вилетів саме 1 грудня.

    «Ізраїльтяни веселилися там в Хануку, хоча вже тоді МОЗ попереджав про високу ймовірність зараження в цій країні і вимагав включити ОАЕ в «червоний список». Але рекомендація була відхилена через побоювання, що заборона на польоти викличе кризу у відношеннях з новим партнером», ─ йдеться у повідомленні.

    У результаті 34% з усіх пасажирів, у яких був виявлений коронавірус після повернення в Бен-Гуріон, якраз приїхали з Дубая (529 хворих).

    Частка тих, хто був інфікований корона вірусом у США становила 15% (237). Серед прибулих з Росії коронавірус виявлений у 62 осіб.

    Всього за період з 1 грудня по 11 січня коронавірус був підтверджений у 1 562 з приблизно 124.000 пасажирів, які прибули в Бен-Гуріон, у тому числі по 99 людей з Великобританії і Туреччини, 25 ─ з Румунії і 10 ─ з Німеччини.

    Як повідомлялося, лідер з вакцинації: Ізраїль зробив щеплення від коронавірусу майже 20% населення.

    До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.

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    Теги: США Ізраїль Україна ОАЕ щеплення населення коронавірус
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