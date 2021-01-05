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    Новини

    Укрзалізниця запускає 19 потягів до Карпат

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    <span>Потяги відправлятимуться 6 січня і прибуватимуть у Карпати на Різдво</span> - Укрзалізниця запускає 19 потягів до Карпат
    Потяги відправлятимуться 6 січня і прибуватимуть у Карпати на Різдво
    Фото з відкритих джерел

    Додаткові потяги запустять на Різдво з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва ти Лисичанська

    Компанія Укрзалізниця на Святвечір запустить 19 поїздів далекого сполучення і швидкісних поїздів у Карпати - вони прибудуть у день Різдва. Про це повідомляє пресслужба відомства у вівторок, 5 січня.

    Список додаткових поїздів (з детальним розкладом можна ознайомитися на сайті компанії): 

    • № 4/3 Запоріжжя - Ужгород;
    • № 7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;
    • № 13/14 Київ - Солотвино;
    • № 15/16 Харків - Рахів;
    • № 21/22 Харків - Трускавець;
    • № 26/25 Одеса - Ужгород;
    • № 29/30 Київ - Ужгород;
    • № 41/42 Дніпро - Трускавець;
    • № 43/44 Київ - Івано-Франківськ;
    • № 46/45 Лисичанськ - Ужгород;
    • № 49/50 Київ - Трускавець;
    • № 81/82 Київ - Ужгород;
    • № 108/107 Одеса - Ужгород;
    • № 134/133 Миколаїв - Рахів;
    • № 136/135 Одеса - Чернівці;
    • № 143/144 Київ - Ворохта;
    • № 357/358 Київ - Рахів;
    • № 601/602 Львів - Солотвино;
    • № 745/746 Київ - Славське.

    Раніше в Укрзалізниці розповіли про рух поїздів під час так званого січневого локдауну. На розклад поїздів посилення карантину не вплине, однак пасажири повинні дотримуватися маскового режиму.

    Теги: Харків Запоріжжя Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро відпочинок Львів потяг залізниця Ужгород Різдвяні свята Івано-Франківськ Чернівці Карпати (гори) мандрівка
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