Укрзалізниця запускає 19 потягів до Карпат
Додаткові потяги запустять на Різдво з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва ти Лисичанська
Компанія Укрзалізниця на Святвечір запустить 19 поїздів далекого сполучення і швидкісних поїздів у Карпати - вони прибудуть у день Різдва. Про це повідомляє пресслужба відомства у вівторок, 5 січня.
Список додаткових поїздів (з детальним розкладом можна ознайомитися на сайті компанії):
- № 4/3 Запоріжжя - Ужгород;
- № 7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;
- № 13/14 Київ - Солотвино;
- № 15/16 Харків - Рахів;
- № 21/22 Харків - Трускавець;
- № 26/25 Одеса - Ужгород;
- № 29/30 Київ - Ужгород;
- № 41/42 Дніпро - Трускавець;
- № 43/44 Київ - Івано-Франківськ;
- № 46/45 Лисичанськ - Ужгород;
- № 49/50 Київ - Трускавець;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 108/107 Одеса - Ужгород;
- № 134/133 Миколаїв - Рахів;
- № 136/135 Одеса - Чернівці;
- № 143/144 Київ - Ворохта;
- № 357/358 Київ - Рахів;
- № 601/602 Львів - Солотвино;
- № 745/746 Київ - Славське.
Раніше в Укрзалізниці розповіли про рух поїздів під час так званого січневого локдауну. На розклад поїздів посилення карантину не вплине, однак пасажири повинні дотримуватися маскового режиму.