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У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України
Акція на підтримку України у Чехії
фото: EPA

Люди з різних країн висловлюють підтримку українцям

У соціальній мережі Threads розгорнувся масштабний міжнародний тренд на підтримку українського народу. Про це пише «Главком».

Користувачі з різних куточків планети масово публікують дописи зі словами солідарності, наголошуючи на своєму громадянстві та додаючи фразу: «...but today I’m Ukrainian» («...але сьогодні я українець»).

Масовий сплеск підтримки розпочався на вихідних на тлі новин про економічну угоду Дональда Трампа з Володимиром Путіним та після українських ударів по дата-центрах «Яндекса», які суттєво знизили активність російських ботів у мережі. До флешмобу вже долучилися жителі США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Норвегії, Португалії, Ірландії, Фінляндії, Туреччини та навіть нейтрального В'єтнаму.

У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України фото 1
скріншот з Threads

Іноземці публікують дописи зі словами захоплення мужністю українців та фотографіями синьо-жовтого прапора, а українські користувачі у коментарях висловлюють щиру вдячність світовій спільноті за солідарність.

У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України фото 2
скріншот з Threads
У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України фото 3
скріншот з Threads
У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України фото 4
скріншот з Threads
У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України фото 5
скріншот з Threads
У Threads набрав популярності світовий флешмоб на підтримку України фото 6
скріншот з Threads

Раніше повідомлялося, що доброволець із Південної Кореї Лі Б'янг Хун, який воював за Україну та внаслідок поранення втратив руку, піднявся на Говерлу та Петрос. 

Лі Б'янг Хун – професійний морський піхотинець із Південної Кореї. Після початку повномасштабної війни він приїхав до України та долучився до Інтернаціонального легіону. Під час бойових дій доброволець зазнав важкого поранення, внаслідок якого втратив руку. Після цього він оселився в Івано-Франківську та став учасником української команди з ампфутболу.

Також «Главком» розповідав про британського добровольця Карла Гліза з позивним Джорді. Боєць Інтернаціонального легіону ГУР втратив ногу під час виконання бойового завдання на Сумщині, однак після поранення повернувся до служби на протезі.

Британець заявляв, що не планує повертатися на батьківщину та пов'язує своє майбутнє з Україною. Він мріє вивчити українську мову, отримати громадянство України та одружитися зі своєю коханою Ольгою.

Теги: Threads іноземці

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