Британець мріє про паспорт України

Карл Гліз повернувся на службу після поранення та втрати ноги

Британський доброволець Карл Гліз із позивним Джорді, який втратив кінцівку під час виконання бойового завдання на Сумщині, зважився на відчайдушний крок задля повернення до лав Сил оборони України та своєї коханої. Як інформує «Главком», про це 41-річний боєць Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки розповів у інтерв'ю DW.

До початку повномасштабного вторгнення Карл розвивав власний будівельний бізнес у Великої Британії і мало що знав про Україну. Проте, маючи досвід служби у армії та участі в операції в Іраку, на початку 2025 року він прибув до України як доброволець. Воював на Запорізькому та Сумському напрямках, де у червні минулого року потрапив у важкий шестигодинний стрілецький бій та підірвався на міні.

«Я просто подивився вниз і побачив верх свого черевика і більше нічого. Тож я відразу зрозумів, що мене підірвало або міною, або саморобним вибуховим пристроєм», – згадує військовий.

Після першої допомоги та евакуації до Києва Карла відправили на лікування та реабілітацію до Німеччини під опіку міжнародного благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation. Попри те, що німецька медицина вважається однією з найкращих у світі, за кілька місяців перебування там британець таємно залишив медзаклад, спакував речі й поїхав назад в Україну разом із другом. Командування легіону такого дозволу не давало, але боєць прагнув бути поруч із киянкою Ольгою, з якою познайомився за кілька місяців до поранення, та не міг залишатися осторонь війни, на якій загинули його близькі побратими Грізлі та Сталл. Дівчина згадує, що Карл поставився до ампутації з надзвичайним оптимізмом, заявивши: «Це ж тільки нога, все інше – добре, життя продовжується».

У березні цього року іноземець офіційно повернувся до війська на протезі. Наразі він проходить фінальний етап підготовки в Києві і незабаром вирушить на Запоріжжя, де працюватиме військовим інструктором і проводитиме вишколи для новобранців.

Карл Гліз наголошує, що не планує повертатися до Великої Британії, а пов'язує своє майбутнє виключно з Україною. Він носить подаровану вишиванку, мріє вивчити українську мову, отримати громадянство та одружитися з Ольгою. Доброволець переконаний, що після завершення війни Україна розквітне завдяки відбудові, а Росія має бути вибита з усіх територій назавжди. Навіть у разі нового потенційного наступу РФ у майбутньому, британець запевнив, що без вагань знову візьме до рук гвинтівку.

