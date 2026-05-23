Британець мріє про паспорт України

glavcom.ua
Карл Гліз із нареченою Ольгою
Карл Гліз повернувся на службу після поранення та втрати ноги

Британський доброволець Карл Гліз із позивним Джорді, який втратив кінцівку під час виконання бойового завдання на Сумщині, зважився на відчайдушний крок задля повернення до лав Сил оборони України та своєї коханої. Як інформує «Главком», про це 41-річний боєць Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки розповів у інтерв'ю DW.

До початку повномасштабного вторгнення Карл розвивав власний будівельний бізнес у Великої Британії і мало що знав про Україну. Проте, маючи досвід служби у армії та участі в операції в Іраку, на початку 2025 року він прибув до України як доброволець. Воював на Запорізькому та Сумському напрямках, де у червні минулого року потрапив у важкий шестигодинний стрілецький бій та підірвався на міні.

«Я просто подивився вниз і побачив верх свого черевика і більше нічого. Тож я відразу зрозумів, що мене підірвало або міною, або саморобним вибуховим пристроєм», – згадує військовий.

Після першої допомоги та евакуації до Києва Карла відправили на лікування та реабілітацію до Німеччини під опіку міжнародного благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation. Попри те, що німецька медицина вважається однією з найкращих у світі, за кілька місяців перебування там британець таємно залишив медзаклад, спакував речі й поїхав назад в Україну разом із другом. Командування легіону такого дозволу не давало, але боєць прагнув бути поруч із киянкою Ольгою, з якою познайомився за кілька місяців до поранення, та не міг залишатися осторонь війни, на якій загинули його близькі побратими Грізлі та Сталл. Дівчина згадує, що Карл поставився до ампутації з надзвичайним оптимізмом, заявивши: «Це ж тільки нога, все інше – добре, життя продовжується».

У березні цього року іноземець офіційно повернувся до війська на протезі. Наразі він проходить фінальний етап підготовки в Києві і незабаром вирушить на Запоріжжя, де працюватиме військовим інструктором і проводитиме вишколи для новобранців.

Карл Гліз наголошує, що не планує повертатися до Великої Британії, а пов'язує своє майбутнє виключно з Україною. Він носить подаровану вишиванку, мріє вивчити українську мову, отримати громадянство та одружитися з Ольгою. Доброволець переконаний, що після завершення війни Україна розквітне завдяки відбудові, а Росія має бути вибита з усіх територій назавжди. Навіть у разі нового потенційного наступу РФ у майбутньому, британець запевнив, що без вагань знову візьме до рук гвинтівку.

Нагадаємо, колумбійський доброволець Хайме з позивним «Торнадо», який служить у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», понад 110 днів утримував бойову позицію на Сумщині, відбиваючи постійні атаки російських окупантів.

До слова, іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби.

Командир елітного штурмового підрозділу розповів, що вважатиме перемогою України у війні
Британець мріє про паспорт України
Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад
Суми завтра на 10 годин залишаться без світла: що відомо
Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
