Хасиди збирають податки в Україні. В Умані працює сенсаційна схема

Що не так із туристичним збором в Умані? Хасидам пропонується оплатити право на перебування в українському місті через… ізраїльський сайт

На початку вересня на святкування Рош га-Шана до Умані приїхали близько 50 тис. паломників. Головний рабин України Моше Реувен Асман розповів, що за період святкування паломники сплатили до міського бюджету 25 млн грн туристичного збору.

Як стверджує міська влада, цього року офіційна ставка для іноземців в Умані становить:

216,18 грн/добу – у готелях, хостелах та інших закладах готельного типу;

– у готелях, хостелах та інших закладах готельного типу; 432,35 грн/добу – у квартирах, будівлях та кімнатах.

Туристичний збір – місцевий податок, який сплачується за кожну добу проживання в місті. Ставку збору встановлює місцева рада. Для іноземців вона може становити до 5% мінімальної зарплати за кожну добу проживання. У 2026 році максимальна ставка – 432,35 грн.

Щоб туристичний збір надходив до місцевого бюджету, його збирають через податкового агента, одним з яких в Умані є комунальне підприємство «Комунальник». Сплатити збір можна банківським платежем, через додаток Приват24, термінали самообслуговування, POS-термінали або SWIFT-переказом. Під час оплати податку паломник вказує кількість днів проживання. Після цього отримує квитанцію з QR-кодом, яка дає йому змогу пройти до міста через КПП.

У відповіді на запит журналістів влада Умані розписала способи оплати туристичного збору. Але чомусь «забула» про ще один…

Утім, існує й інший шлях. У серпні цього року організації брацлавських хасидів почали поширювати оголошення із закликом сплачувати туристичний збір за фіксованою ціною – $27 за весь період перебування. Тобто неважливо, скільки днів ти проведеш в Умані, – заплатити можеш лише цю суму. Хоча, згідно із законом, збір мав би нараховуватися за кожну добу проживання. Наприклад, за шість ночей у приватному секторі паломник мав би сплатити 2594 грн, тоді як через запропонований брацлавськими хасидами онлайн-сервіс – близько 1161 грн.

Хасидам пропонується сплатити туристичний збір онлайн за фіксованою сумою, нижчою за офіційну ставку фото: glavcom.ua

«Главком» розібрався, хто влаштував аукціон небаченої щедрості для паломників, як працює схема та скільки коштів може недоотримати місцевий бюджет.

Чому туристичний збір для хасидів складає $27

Союз брацлавських хасидів пропонує паломникам платити фіксовані $27 за весь період перебування на Рош га-Шана через сайт aumantax.com. Організація стверджує, що такий спосіб оплати туристичного збору узгоджений з Уманською міською радою. Після введення особистих даних та оплати, людина отримує електронний код, який має пред’явити під час перевірки при в’їзді до міста. Якщо паломник не сплатив збір заздалегідь через сайт, на місці йому пропонують викласти вже $45.

Сайт aumantax.com створила організація «Іхуд Бреслов» ще у серпні 2023 року. Вже тоді представники бреславської спільноти публікували інструкції зі сплати туристичного збору саме через цей сайт. «Іхуд Бреслов» відповідає за організацію перебування хасидських паломників в Умані та доглядає за комплексом біля могили рабина Нахмана.

«Главком» надіслав запит до КП «Комунальник», яке є податковим агентом із туристичного збору в Умані. Журналісти запитали, чи має підприємство офіційні домовленості із Союзом брацлавських хасидів або сайтом aumantax.com, куди надходять кошти за сплату туристичного збору і як вони зараховуються до бюджету міста. Також редакція попросила пояснити, як обраховувалася сума збору для паломників, які тепер сплачують фіксовані $27 за весь період перебування у місті, та чи вважає підприємство електронне підтвердження з кодом після оплати на іноземному сайті aumantax.com офіційним документом, що підтверджує сплату туристичного збору.

Відразу зауважимо, комунальне підприємство не надало жодних конкретних відповідей на поставлені запитання.

У зв’язку з цим журналісти зателефонували безпосередньо директору КП «Комунальник» Станіславу Назарову. Він теж відмовився коментувати питання телефоном і порадив повторно звернутися до підприємства з письмовим запитом, попри те, що попередній запит був фактично проігнорований.

Союз Брацлавських хасидів на своїх ресурсах заявляє про домовленість з Уманською владою щодо оплати туристичного збору скриншот: aumantax.com

Під час онлайн-реєстрації сайт просить вказати персональні дані паломника скриншот: aumantax.com

У той же час сайт aumantax.com зазначає, що запропонований механізм оплати дозволить уникнути черг і прискорити в’їзд паломників до міста. При цьому схоже, що онлайн-ресурс зі збору працює лише під час паломництва. Станом на середину вересня, він уже був неактивний, а користувачів із запитаннями перенаправляли на електронну пошту брацлавських хасидів.

Станом на 15 вересня сайт aumantax.com неактивний скриншот: aumantax.com

«Главком» звернувся за поясненнями до міської влади Умані. Утім, пояснення посадовців також були дуже суперечливими.

Міська голова Умані Ірина Плетньова, яка тепер бореться за свою посаду в судах, на запитання «Главкома», звідки взялася пропозиція фіксованої суми $27 і чи міняло місто ставку туристичного збору, у відповідь процитувала норми законів: «Ставка туристичного збору встановлюється у відсотковому відношенні відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, як це чітко передбачено законом. Змінюється мінімальна заробітна плата і автоматично перераховується й сума туристичного збору. Це математична формула, передбачена законодавством, і ми самовільно на цей процес впливати не можемо».

Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч у коментарі «Главкому» теж почав здалеку. Спочатку пояснив, що офіційний туристичний збір залежить від типу житла та тривалості проживання у місті. Але врешті визнав, що $27 не виникли на рівному місці: «Оскільки мінімальний термін паломництва становить три дні, ми попросили розробників системи встановити мінімальну оплату за три-чотири дні». Але про заяви щодо домовленості Уманської міськради з брацлавськими хасидами віцемер сказав дослівно таке: «На паркані теж багато чого може бути написано».

Проте на YouTube-каналі брацлавських хасидів досі можна знайти відео за 2024 рік, у якому той же Олег Ганіч фактично рекламує онлайн-ресурс хасидів і пояснює, що паломники мають можливість сплатити туристичний збір за два тижні до приїзду до міста. Заступник міського голови у відео дворічної давнини стверджував, що у такому разі сума збору буде знижена до $27.

Факт цього відео заступник міського голови вже не зміг коментувати в стилі «на паркані теж написано». Він пояснив «Главкому», що місто таки встановило мінімальний термін і фактично визначило ту саму суму в $27 як мінімальний платіж для того, щоб паломники не хитрували з термінами проживання: «Коли паломник оплачує збір, він заходить і заповнює термін перебування. І він може заповнити так, ніби буде в Умані один день. Але ж ми розуміємо, що це не так. Тому ми попросили програмістів, які робили сайт, щоб вони зробили оплату за мінімум три дні паломництва. Не знаю, який там є ще інший сайт, в нас є уманський офіційний міський сайт. Оскільки офіційних готелів на території паломництва майже немає, ми почали збирати хоч щось. Коли я прийшов на посаду, то взяв це питання під контроль, і ми підняли туристичний збір уже до 25 млн грн».

Коментуючи відео, де він закликає хасидів сплачувати збір у розмірі $27, Олег Ганіч пояснив, що паломників треба було змусити платити хоча б щось: «Всі рабини впиралися, аби тільки не платити. Тому ми їм дали зрозуміти: ви в місто не заїдете, поки не заплатите. Ну і, слава Богу, почали платити. Усі офіційні платежі надходять через КП «Комунальник» як податкового агента. Гроші поступають тільки туди і протягом місяця переводяться у бюджет міста. Не перший рік діє ця практика».

За словами Ганіча, мерія навіть зверталася до рабинів та представників хасидських організацій із проханням нагадати паломникам про вимогу Тори дотримуватися законів держави, до якої вони приїжджають.

«Щодо застережень про те, що деякі хасидські організації збирають туристичний збір через власні, неофіційні канали, то я розумію, хто підливає масло у вогонь і завжди кажу так: якщо у вас вийде зібрати більше, то прийдіть і зробіть це», – зазначив віцемер.

Водночас Ганіч так і не відповів прямо, чи має міська рада будь-які домовленості із сайтом aumantax.com та чи надходять сплачені через нього кошти до бюджету Уманської громади.

Туристичний збір в Умані збирає хасидська організація?

Народний депутат Антон Яценко, обраний у парламент від округу з центром в Умані, у коментарі «Главкому» наполягає: у 2025 році гроші надходили не на рахунок КП «Комунальник», а таки на рахунок Echod Breslev – структури, пов’язаної з брацлавськими хасидами в Умані. За його словами, саме через цю структуру приймали платежі від паломників, які сплачували туристичний збір через вже згаданий сайт aumantax.com. Нардеп, який тепер активно викриває керівництво Умані, розповів, що минулого року через цей сайт туристичний збір за фіксованою ставкою $27 сплатили близько 12 тис. паломників.

Також Яценко нагадав, що у 2025 році біля КПП, через які проходили паломники, працювали пункти, де можна було заплатити туристичний збір готівкою. За його словами, черговим на блокпостах давали вказівки пропускати людей за квитанціями з сайту aumantax.com. При цьому гроші, як стверджує депутат, не сплачувались офіційному податковому агенту міста. Саме цим можна пояснити небажання коментувати ситуацію представниками мерії.

Онлайн-платформа пропонує сплатити туристичний збір за ціною $27 фото: glavcom.ua

Яценко зауважує, що така практика оплати туристичного збору у Умані вже зацікавила детективів НАБУ: 17 жовтня 2025 року антикорупційні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, щодо можливих зловживань службовими особами Уманської міської ради та КП «Комунальник». Втім, наразі відсутня будь-яка інформація щодо оголошення можливих підозр у рамках цього розслідування.

На сайті хасидів йдеться про домовленість Уманської міськради з хасидською організацією щодо сплати туристичного збору скриншот: aumantax.com

Зі свого боку заступник міського голови Умані Олег Ганіч визнав, що у міста є проблема з контролем термінів перебування паломників в місті: «Проконтролювати, чи пробув паломник більше терміну, за який він заплатив туристичний збір, – надзвичайно важко. Звісно, ніхто з іноземців не хоче переплачувати, але і тримати під контролем кожну людину майже неможливо». Мовляв, ліпше вже хай платять менше, але хоч щось.

У Києві, Одесі та Львові ставка туристичного збору для іноземців у 2026 році становить 1% від мінімальної зарплати - 86,47 грн за кожну добу проживання. За даними Державної податкової служби, за січень-травень 2026 року місцеві бюджети отримали 161,8 млн грн туристичного збору. Київ за цей період отримав 34,7 млн грн, Львівщина – 32,2 млн грн, Івано-Франківщина – 27,8 млн грн, Закарпаття – 14,7 млн грн.

Куди можуть надходити гроші за туристичний збір

Аби надати ресурсу aumantax.com офіційного вигляду, на ньому навіть розміщено герб Уманської міськради. Проте співрозмовник «Главкома», посвячений в тему хасидського паломництва до Умані та юридичного супроводу таких туристів, на умовах анонімності пояснює: це – лише фасад. Кошти, отримані через сайт, ймовірно, ідуть за кордон, а міський бюджет з них не отримує ані копійки.

«Минулого року була абсолютно та сама історія: той самий ресурс, та сама інформація та навіть та сама сума – $27. Тобто виглядає це так, що існує певний хасидський сайт через який сплачують туристичний збір, гроші надходять ізраїльській компанії за межами України, а бюджет міста Умані нічого не отримує від перерахунків на цьому сайті. Паломник отримує підтвердження про оплату з QR-кодом, з яким приїздить до Умані та проходить контроль. На КПП іноземці за допомогою сканерів і власної програми сканують QR-коди, підтверджуючи, що людина нібито сплатила туристичний збір. Але ця людина сплатила збір не згідно із законом, а перерахувала $27 невідомо куди. При цьому її спокійно пропускають на територію», – каже співрозмовник видання.

Під час Рош га-Шана в Умані ізраїльські поліцейські спільно з українськими правоохоронцями патрулюють район проживання брацлавських хасидів фото: поліція Черкащини

Джерело нагадує, що відповідно до українського законодавства, частина туристичного збору має сплачуватися через готелі. Водночас в Умані, за його даними, офіційно працюють лише кілька готелів, тому така модель збору фактично не працює.

Для легальної оплати минулого року Державне агентство розвитку туризму створило спеціальну систему оплати для паломників, яка дає змогу сплатити туристичний збір заздалегідь, ще до приїзду до міста. На сайті Держагентства окремо підкреслено: розрахунки через сторонні сайти не замінюють туристичний збір, розрахований відповідно до встановленої ставки.

Поява такого застереження не випадкова: схеми з тіньовим збором коштів з паломників в Умані процвітають роками. На кінець 2024 року поліція Черкащини розслідувала кримінальне провадження за фактами ймовірного заволодіння коштами, які мали надійти до місцевого бюджету від туристичного збору з іноземців туристів, що прибули до Умані на святкування Рош-га-Шана у вересні 2023 року. Наразі відсутня інформація, чим завершилося це розслідування.

При цьому у судовому реєстрі є інші згадки про зловживання уманських посадовців під час Рош га-Шана. Зокрема, у вересні 2025 року суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього директора уманського комунального підприємства «Комунальник», якого обвинувачували в одержанні неправомірної вигоди. За матеріалами справи, ще у вересні 2017 року посадовець отримав неправомірну вигоду від підприємця за надання дозволу та місця для торгівлі в зоні масового перебування паломників-хасидів. Тоді мова йшла про… $200.

Суд закрив кримінальне провадження щодо ексочільника КП «Комунальник». Скриншот: реєстр судових рішень

Попри це розгляд справи затягнувся на вісім років і у підсумку суд звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності через закінчення п'ятирічного строку давності, а саме провадження закрив. При цьому сам експосадовець своєї вини у вчиненні злочину так і не визнав.

Марк Любаров, «Главком»