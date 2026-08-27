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Доброволець із Південної Кореї після важкого поранення підкорив дві карпатські вершини

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Доброволець із Південної Кореї після важкого поранення підкорив дві карпатські вершини
Доброволець з Південної Кореї Лі Б'янг Хун під час сходження
фото: «Волонтерські мандрівки» у Facebook

Після поранення боєць оселився в Івано-Франківську та долучився до української команди з ампфутболу

Доброволець із Південної Кореї Лі Б'янг Хун, який воював за Україну та внаслідок поранення втратив руку, піднявся на Говерлу та Петрос. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Івано-Франківський обласний ТЦК та СП.

Лі Б'янг Хун – професійний морський піхотинець із Південної Кореї. Після початку повномасштабної війни він приїхав до України та долучився до Інтернаціонального легіону.

Під час бойових дій доброволець зазнав важкого поранення, внаслідок якого втратив руку. Після цього він оселився в Івано-Франківську та став учасником української команди з ампфутболу.

Нещодавно Лі Б’янг Хун разом з іншими учасниками ветеранської мандрівки здійснив сходження на дві карпатські вершини – Петрос та Говерлу, яка є найвищою горою України.

Доброволець з Південної Кореї Лі Б’янг Хун (праворуч)
Доброволець з Південної Кореї Лі Б’янг Хун (праворуч)
фото: «Волонтерські мандрівки» у Facebook

«Це більше, ніж просто сходження в гори. Це приклад сили, витримки та бажання рухатися вперед, попри все», – зазначили в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року, 50 українських ветеранів піднялися на Говерлу. Серед учасників сходження були захисники з ампутаціями та іншими пораненнями, отриманими під час війни. Підйом організували в межах ветеранського проєкту, покликаного допомогти військовим у фізичному та психологічному відновленні.

Раніше «Главком» розповідав про британського добровольця Карла Гліза з позивним Джорді. Боєць Інтернаціонального легіону ГУР втратив ногу під час виконання бойового завдання на Сумщині, однак після поранення повернувся до служби на протезі.

Британець заявляв, що не планує повертатися на батьківщину та пов'язує своє майбутнє з Україною. Він мріє вивчити українську мову, отримати громадянство України та одружитися зі своєю коханою Ольгою.

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Теги: поранення Південна Корея Говерла мандрівка військові добровольці морська піхота іноземці Івано-Франківськ ТЦК Карпати (гори)

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