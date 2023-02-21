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У центрі Москви спалахнув готель (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У центрі Москви спалахнув готель (відео)
скрін з відео

У будівлі, крім готелю, також розташовані офіси

У столиці Росії загорівся готель, який розташований у центрі. Про це повідомляють росЗМІ.

«Горить п'ятий поверх 16-ти поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви. Проводиться евакуація», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у будівлі розташовані офіси.

Вже відомо про 20 врятованих, серед них – семеро дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Москві загорівся бізнес-центр.

До цього, у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів .

Теги: пожежа росія Москва готель

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