У центрі Москви спалахнув готель (відео)

У будівлі, крім готелю, також розташовані офіси

У столиці Росії загорівся готель, який розташований у центрі. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Горить п'ятий поверх 16-ти поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви. Проводиться евакуація», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у будівлі розташовані офіси.

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Вже відомо про 20 врятованих, серед них – семеро дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Москві загорівся бізнес-центр.

До цього, у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів .