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У Москві загорівся бізнес-центр (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Москві загорівся бізнес-центр (відео)
фото: росЗМІ

Причиною пожежі нібито є горіння будівельних матеріалів

Сьогодні, 12 лютого, у Москві спалахнула пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру «Москва-Сіті». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пропагандистське видання зазначає, що, за інформацією екстрених служб, пожежа почалася в одній із будівель російського бізнес-центру на четвертому поверсі.

Її причиною нібито є горіння будівельних матеріалів. Видання зазначає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Раніше у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів .

Теги: пожежа бізнес завод Москва росія

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