У Туреччині розбився військовий літак

У результаті аварії пілот загинув

У Туреччині, в районі міста Конья, розбився літак ВПС Туреччини, у результаті інциденту пілот загинув.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

«Літак NF-5, що належить ВПС, який здійснив навчальний політ у Коньї, зазнав аварії о 14:15 з невідомої причини. У результаті аварії пілот загинув», – повідомило міністерство.

Відзначається, що легкий багатоцільовий винищувач NF-5 входив у пілотажну групу ВПС Туреччини Türk Yıldızları (Турецькі зірки). Катастрофа сталася під час виконання фігур вищого пілотажу.

На місці аварії літака працюють екстрені служби.

Розпочато розслідування інциденту. Серед можливих причин аварії називаються несправність техніки і людський фактор.

Фото: hurriyet.com.tr

Літак NF-5 (F-5) – це військовий літак американського виробництва, який був створений для виконання завдань як винищувач та як штурмовий літак.

Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.