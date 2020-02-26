У Туреччині стався новий землетрус



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У Туреччині стався новий землетрус

Землетрус стався в 40 км на схід від міста Малатья

На сході Туреччини були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,0.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус стався близько 23.00 за місцевим часом (01.00 за Києвом) в 40 км на схід від міста Малатья.

Фахівці встановили, що його осередок розташовувався на глибині 10 км.

Даних про жертви і руйнування поки що не було.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. В результаті землетрусу загинуло 9 осіб і 104 постраждали.

Ще раніше, 19 лютого, на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.

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