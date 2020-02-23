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    У світі

    Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули восьмеро людей

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    <p>За даними сейсмологічного центру,&nbsp;землетрус,&nbsp;що стався о 9:24 ранку за місцевим часом, мав глибину 6 кілометрів</p> - Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули восьмеро людей

    За даними сейсмологічного центру, землетрус, що стався о 9:24 ранку за місцевим часом, мав глибину 6 кілометрів

    Фото: АА

    В регіоні проходить рятувальна операція

    В результаті землетрусу, епіцентр якого знаходився в іранському місті Хой, загинуло вісім громадян Туреччини, з них – троє дітей. Поштовхи призвели до руйнувань у районі Байкале у турецькій провінції Ван.

    Про це поінформував міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Укрінформ.

    «Вісім наших громадян загинули в провінції Ван, з них троє дітей», – повідомив міністр.

    За даними міністерства охорони здоров’я, в результаті землетрусу отримали поранення 21 особа. В регіоні проходить рятувальна операція. Міністерство освіти повідомило про незначні руйнування освітніх закладів у регіоні.

    «У неділю в провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану стався землетрус силою 5,7 бала», – йдеться в повідомленні Anаdolu.

    За даними іранського сейсмологічного центру, землетрус, що стався о 9:24 ранку за місцевим часом, мав глибину 6 кілометрів з епіцентром у районі Котур.

    Провінція Західний Азербайджан межує з Туреччиною та Іраком. Іран є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі, де землетруси відбуваються часто і є руйнівними.

    Нагадаємо, 19 лютого, на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2.

    Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.

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