Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень за кількістю рейсів «Одеса - Стамбул» і «Київ - Анкара»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За результатами успішних переговорів на рівні авіаційних влад України і Туреччини було істотно розширено регулярне авіасполучення з Турецькою Республікою

Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень за кількістю виконуваних сторонами рейсів «Одеса - Стамбул» і «Київ - Анкара». Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.

«За результатами успішних переговорів на рівні авіаційних влад України і Туреччини було істотно розширено регулярне авіасполучення з Турецькою Республікою. Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже вдвічі. Для сполучення «Одеса - Стамбул» знято обмеження на кількість рейсів», - сказано в ньому.

За результатом переговорів було встановлено наступну частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.

Натиснути на зображення для збільшення

Інфографіка: mtu.gov.ua

Також було знято обмеження за частотою рейсів для вантажних авіаперевезень.

Зазначимо, Україна і Туреччина розраховують на збільшення взаємного товарообороту з $4,8 млрд до $10 млрд після підписання угоди про зону вільної торгівлі.