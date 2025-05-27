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WSJ: Трамп може запровадити нові санкції проти Росії вже найближчим часом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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WSJ: Трамп може запровадити нові санкції проти Росії вже найближчим часом
Американський лідер може змінити позицію, а рішення щодо санкцій ще не ухвалено
фото: АР

За даними видання, американський лідер може змінити позицію, а рішення ще не ухвалено

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Через це Білий дім розглядає нові варіанти санкційного тиску на Росію. Газета пише, що санкції передбачатимуть не тільки тиск на економічну сфере, а йдеться про інші політичні важелі, що мають змусити російського диктатора Путіна погодитись на припинення вогню.

Водночас повідомляється, що американський лідер може змінити позицію, а рішення ще не ухвалено.

Джерела в Білому домі розповіли виданню, що Трамп розчарований не тільки обстрілами, а й останньою розмовою з Путіним, коли диктатор не погодився на перемир'я.

Варто додати, що господар Білого дому неодноразово заявляв, що має добрі відносини з Путіним, що мало б впливати на його рішення. Та нещодавня заява Трампа показала, що він не зміг переконати та повпливати на дії Путіна: «Я не знаю, що, чорт забирай, з ним сталося. Він вбиває людей, і мені це зовсім не подобається».

До слова, американський лідер відреагував на обстріли РФ. Він заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. 

Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.

«Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!», – зазначив Трамп.

Раніше ми писали, що мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску. 

На думку редакції The Washington Post, шанси на мир в Україні наразі ще більш примарні, ніж на початку президентського терміну Трампа в січні. Кремль натомість не втрачає часу – Путіну вдалося налагодити контакт між Віткоффом і Дмітрієвим, створивши додатковий канал впливу.

Окрім того, Трамп де-факто зруйнував міжнародну ізоляцію Путіна, що стало серйозною помилкою. У виданні переконані, що саме це може виявитися найбільшим політичним провалом його другого президентства.

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Теги: путін росія перемир'я санкції Дональд Трамп

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