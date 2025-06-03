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Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
Єрмак: Якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал
фото: Telegram / Андрій Єрмак

Єрмак: Росія робить все, аби не припиняти вогонь

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із українськими посадовцями зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Як передає «Главком», про це повідомляє Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, було обговорено ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. «Також говорили про викрадених Росією дітей. Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь – важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес», – наголосив Єрмак.

Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі фото 1
фото: Telegram / Андрій Єрмак

Також посадовець зауважив, що Росія «робить все, аби не припиняти вогонь». «І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал», – підсумував Єрмак.

Як відомо, українська делегація, яку очолює міністерка економіки Юлія Свириденко, прибула до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Єрмака, у складі делегації також команда Міністерства оборони та Офісу президента. У Вашингтоні вони «просуватимуть важливі для України питання».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містив положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Після завершення годинних перемовин між Україною та РФ у Стамбулі українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.

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Теги: США Андрій Єрмак Кіт Келлог

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