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Після погроз техногіганту Apple Трамп взявся за Євросоюз: обіцяє 50% мита

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Після погроз техногіганту Apple Трамп взявся за Євросоюз: обіцяє 50% мита
Ця заява пролунала після того, як Трамп пригрозив запровадити мито щонайменше у 25% на продукцію Apple
фото: reuters

Трамп звинуватив ЄС у «монетарних маніпуляціях» та «надмірних податках», що нібито призвело до дефіциту у торгівлі з ЄС

Президент США Дональд Трамп рекомендує з 1 червня запровадити прямі мита у 50% для Європейського Союзу після скарг на те, що торговельні переговори зайшли в глухий кут. Як передає «Главком», відповідну заяву він опублікував у соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив ЄС у «монетарних маніпуляціях, несправедливих судових процесах проти американських компаній» та «надмірних податках і бар’єрах», що, за його словами, призвело до щорічного дефіциту у торгівлі США з ЄС у понад $250 млрд.

«З Євросоюзом було дуже тяжко мати справу. Наші переговори з ними ні до чого не призводять!», – написав Трамп. За його словами, мито почне діяти з 1 червня 2025 року, і не стосуватиметься товарів, вироблених безпосередньо у США. Офіційної реакції Європейського Союзу на ці наміри наразі немає.

Ця заява пролунала після того, як Трамп пригрозив запровадити мито щонайменше у 25% на продукцію Apple, якщо компанія не почне виробництво iPhone у Сполучених Штатах. Після публікації Трампа ф'ючерси на акції США впали до сесійних мінімумів, зокрема контракти на Nasdaq 100, а акції Apple знизилися на 4%.

Apple тривалий час є мішенню для Трампа в його прагненні змусити американські компанії перенести виробничі потужності до США та створити більше робочих місць на внутрішньому ринку. Наразі більшість своїх iPhone Apple виробляє у Китаї, і компанія не має виробництва смартфонів у Сполучених Штатах.

Хоча Apple пообіцяла найняти більше працівників у США та зобов'язалася витратити мільярди доларів на внутрішньому ринку протягом наступних чотирьох років, її ланцюг поставок популярних телефонів роками був зосереджений у Китаї.

Нагадаємо, адміністрація Трампа визнала те, що американці платять за тарифи, запроваджені президентом. Це сталося після того, як компанія Walmart оголосила про підвищення цін, посилаючись на вплив тарифів.

Під час торговельних суперечок Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни. Однак, тепер його економічна команда визнає, що тарифи призводять до зростання цін для всіх, від промислових портів до роздрібних магазинів.

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Теги: Дональд Трамп тарифи США Європейський союз

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