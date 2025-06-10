На Харківщині подружжя напало на поліцейського та представника ТЦК

Підозрюваний в ухилені від мобілізації та його дружина кілька разів вдарили правоохоронця та військового

Житель селища Безлюдівка Харківської області разом з дружиною напали на поліцейського і представника територіального комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Інцидент трапився 9 червня, коли патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого був 48-річний чоловік. За словами правоохоронців, він перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Зазначається, що під час спроби затримати чоловіка для з’ясування обставин той почав поводитися агресивно. Зокрема, він кілька разів ударив дерев’яною палицею правоохоронця та представника ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка, яка, за словами поліцейських, вдарила правоохоронця каменем по голові. Унаслідок цього працівник поліції отримав травми голови та був шпиталізований.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці, його дружину – в селі Костянтівка Чугуївського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Фігурантам загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Сухопутні війська Збройних сил України застерегли громадян про серйозні наслідки за навмисне перешкоджання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом у мережі значно зросла кількість відео, що фіксують такі дії, а деякі особи відкрито заохочують до них.

Як повідомлялося, командування Сухопутних військ ЗСУ розробило список правил діалогу і поведінки для військовослужбовців ТЦК і СП під час проведення мобілізаційних заходів. Ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та «виглядати в очах суспільства нормальною людиною».

Раніше командування Сухопутних військ України оголосило про початок відкритого звітування перед громадськістю щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У відомстві підкреслили, що процес перезавантаження ТЦК та СП уже діє й приносить результати.

До слова, військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.