У Венесуелі арештували генерала за підозрою у підготовці замаху на Мадуро



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

На даний час 14 осіб заарештовано і звинувачено у ймовірній спробі вбивства президента Венесуели

У Венесуелі арештували одного з високопоставлених генералів за підозрою в організації ймовірної спроби замаху на президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомив генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб, передає AFP.

Генерал Національної гвардії Венесуели, генерал-майор Алехандро Перес Гомес був затриманий 13 серпня разом з опозиційним політиком Хуаном Лекесенсом і полковником Педро Хав'єром Самбрано.

На даний час 14 осіб заарештовано і звинувачено у ймовірній спробі вбивства президента Венесуели 4 серпня.

Генпрокурор Сааб повідомив журналістам, що можливі наступні арешти.

Нагадаємо, напередодні венесуельський опозиціонер, колишній глава муніципальної поліції Сальваторе Луккезе зізнався в замаху на Мадуро.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

Повідомлялося, що у Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.