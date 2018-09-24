У Венесуелі затримали головного підозрюваного в замаху на Мадуро



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Трьох підозрюваних у замаху на Мадуро допитала поліція

Затриманий перед замахом знаходився в тренувальному таборі, в якому вчився управляти безпілотними апаратами

Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на президента країни Нікола Мадуро 5 серпня 2018 року.

Як повідомляє AVN, зокрема, був затриманий головний підозрюваний у організації замаху Хенріберт Еммануель Рівас, який носить псевдонім Морфей.

Під час допиту він зізнався, що з ним зв'язався чоловік, який розповів, що веде набір людей для атаки на президента Ніколаса Мадуро.

Морфей зазначив, що знаходився в тренувальному таборі, в якому отримував щомісяця гроші й вчився управляти безпілотними апаратами.

Як відомо, у середині серпня арештували одного з високопоставлених генералів за підозрою в організації ймовірної спроби замаху на президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, венесуельський опозиціонер, колишній глава муніципальної поліції Сальваторе Луккезе зізнався в замаху на Мадуро.

5 серпня ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

Джерело: Новое Время