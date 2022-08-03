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Операція «Відплата». Азербайджан показав відео атаки проти Вірменії

Надія Клочко
Сьогодні, 19:26 glavcom.ua
Операція «Відплата». Азербайджан показав відео атаки проти Вірменії
Сьогодні на кордоні Вірменії і Азербайджану поновилися обстріли
фото: азербайджанські ЗМІ

Азербайджан заявив про порушення домовленостей щодо демілітаризації Нагірного Карабаху

Азербайджан визнав, що здійснив обстріли на кордоні з Вірменією. Це відбулося у рамках військової операції «Відплата», проведеній у відповідь «на провокації вірменських незаконних збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці». Відповідну заяву поширило міністерство оборони країни.

Згідно з повідомленням військового відомства, члени незаконних вірменських збройних формувань на території невизнаного Нагірного Карабаху, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент, грубо порушивши положення Тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року. Як заявляють у Міноборони Азербайджану, 3 серпня вірменські військові «здійснили терористично-диверсійну операцію» проти азербайджанських підрозділів, внаслідок чого загинув військовослужбовець.

«Члени вірменських незаконних збройних формувань, крім того, спробували захопити висоту Гирхгиз гірського масиву, що охоплює територію Кельбаджарського та Лачинського районів, та встановити там нові бойові позиції», – йдеться у заяві.

В результаті операції «Відплата», проведеної підрозділами азербайджанської армії, як зазначається у заяві, була взята під контроль висота Гирхгиз, а також встановлений контроль над панівними висотами Сарибаба та інших уздовж Карабаського хребта. Наразі підрозділами Азербайджанської армії проводяться інженерні роботи зі створення нових позицій та прокладання шляхів забезпечення, йдеться у повідомленні Міноборони.

«В рамках операції було знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань, завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Юхари Оратаг. В результаті було знищено та поранено живу силу вірменських незаконних збройних формувань, а також кілька гаубиць Д-30, військові транспортні засоби та велику кількість боєприпасів», – заявили у Міноборони Азербайджану.

Міноборони країни також зазначає, що Азербайджан неодноразово заявляв, що всупереч Тристоронній заяві демілітаризація території Нагірного Карабаху не відбувається.

«Міністерство оборони Азербайджану заявляє, що, керуючись Конституцією, відтепер будь-які терористичні дії та провокації, що здійснюються на суверенних територіях нашої країни, рішуче припинятимуться, а заходи у відповідь будуть ще більш нищівними», – наголошується у повідомленні.

Відомство також оприлюднило відео сьогоднішньої атаки проти вірменських військових.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів. 

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент. 

Теги: Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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