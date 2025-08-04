Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Волгоградській області безпілотники атакували залізничний вузол

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Волгоградській області безпілотники атакували залізничний вузол
Після удару розгорілася пожежа
скріншот з відео

Важливий залізничний вузол уражено у Флорово у Волгоградскій області

У ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області, передає «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Росії систематично знищується стратегічна інфраструктура. Цього разу було атаковано важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Це вже 11 чи 12 удар по їхніх залізничних розв’язках.

Крім того, БпЛА уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Флорово.

До цього ми писали, що у ніч на 4 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Вороніж та два міста у Волгорадській області, пише «Главком».

Як відомо, над містом Вороніж пролунало щонайменше п'ять вибухів. Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає. Безпілотники вже другий день поспіль атакують Вороніж. Російські ЗМІ пишуть, що за вчорашню ніч було збито 25 БпЛА. 

Вибухи також були чути над містами Михайлівка і Фролово Волгоградської області. Місцеві повідомляють про роботу ППО проти БпЛА та кажуть, що дрони летіли дуже низько.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. 

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

Теги: безпілотник вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що заважає Україні перенести війну на територію ворога
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
14 липня, 11:33
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22963 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 7 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 липня, 07:02
Уряд РФ скоротив програми пільгового кредитування
Росія жертвує малим бізнесом заради війни
8 липня, 09:12
За словами українського лідера, Росія прагне дестабілізувати Україну тривалими тривогами
Президент розповів, як Україна боротиметься з масованими атаками російських дронів
10 липня, 20:44
Український лідер запросив очільника Гани приїхати в Україну
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський
11 липня, 19:37
Фігуранту загрожує до п'яти років тюрми
Написав листа на захист Росії генпрокурору. Клірик УПЦ МП передумав визнавати вину
20 липня, 18:15
Алієв розповідає, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території»
Президент Азербайджану звернувся до українців із закликом
19 липня, 19:58
Традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, малоефективні в разі атаки «шахедів»
Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів – німецький генерал
20 липня, 08:51
«Італмас» є спрощеним та дешевшим аналогом Shaned-136
Окупанти активно тестують безпілотник «Італмас» у Сумах: технічні характеристики
29 липня, 18:59

Соціум

Біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами: загинуло щонайменше 54 особи
Біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами: загинуло щонайменше 54 особи
У Волгоградській області безпілотники атакували залізничний вузол
У Волгоградській області безпілотники атакували залізничний вузол
Скандал у США. Імпічмент Трампа зник із музейної експозиції
Скандал у США. Імпічмент Трампа зник із музейної експозиції
Безпілотники атакують Росію: у яких містах пролунали вибухи
Безпілотники атакують Росію: у яких містах пролунали вибухи
Нетаньягу: ХАМАС не хоче домовленостей, Ізраїль знищить угруповання
Нетаньягу: ХАМАС не хоче домовленостей, Ізраїль знищить угруповання
Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»
Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
54K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
24K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
7832
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3579
Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua