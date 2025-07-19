Президент Азербайджану звернувся до українців із закликом

Алієв розповідає, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території»

Ільхам Алієв закликав ніколи «не миритися з окупацією»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відповів на запитання українського журналіста Дмитра Гордона, який попросив його дати пораду Україні, частина територій якої, як донедавна і Азарбайджану, лишаються окупованими. Він вважає, що Україна повинна ніколи «не миритися з окупацією». Як інформує «Главком», про це він сказав на III Шушинському глобальному медіафорумі.

Алієв розповідає, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території», попри те, що «рельєф Нагірного Карабаху проти нас, міжнародна ситуація була проти нас».

За його словами, співголови Мінської групи ОБСЄ, тобто Росія, Франція та США, були на боці Вірменії, тоді як Азербайджан не мав міжнародної підтримки.

«За роки переговорного процесу, за 17 років, було дуже багато пропозицій, дуже багато зустрічей, можливо, не зовсім корисних, і дуже багато меседжів, що треба змиритися з реаліями. От реалії такі: ви маєте змиритися з цим. І коли я казав, що ні, це сприймали як виклик», – каже азербайджанський президент.

Приєднуйтеся до каналу «Главкома» у Telegram

Мовляв, попри аргументи азербайджанської сторони про те, що Рада Безпеки ООН ухвалила чотири резолюції з вимогою виводу вірменських сил із Нагірного Карабаху і що співголови Мінської групи теж голосували за ці резолюції, «все розбивалося об стіну зверхнього повчання змиритися з реаліями».

«Ну добре. Тоді ми вирішили, що ми створимо нові реалії, а потім ви будете з ними миритися», – додав Алієв.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян мали зустрітися в Абу-Дабі, щоб завершити роботу над мирною угодою між країнами. У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди.

Як повідомлялося, командування РФ видало наказ про посилення військових сил в Вірменії. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Зємскова. У документі йдеться про наказ командувача округу щодо доукомплектування російської військової бази в вірменському місті Ґюмрі.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту «кримінальним духовенством». «Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади», – йдеться у заяві.

До слова, Міністерство закордонних справ Вірменії вручило послу Росії ноту протесту через висловлювання російських державних медіа та окремих посадовців на адресу вірменської влади.