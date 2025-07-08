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Росія жертвує малим бізнесом заради війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія жертвує малим бізнесом заради війни
Уряд РФ скоротив програми пільгового кредитування
фото: depositphotos

Кремль ставиться до бізнесу як до «дійної корови» – витискає з нього максимум ресурсів, не замислюючись про наслідки – ЦПД

У першому кварталі поточного року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії впала на 43% – з 127,8 до 72,3 млрд рублів (приблизно $1,6 млрд та $0,9 млрд відповідно). Це менше, ніж навіть у 2022 році, коли РФ почала повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що із 2025 року уряд РФ скоротив програми пільгового кредитування, зокрема одну з найпопулярніших для малого бізнесу – «1764», яку тепер може отримати лише кожне десяте підприємство. Замість широкої підтримки залишили лише вузьке коло «пріоритетних» галузей: туризм, логістика, IT, наука і виробництво.

«Намагаючись виділити якомога більше коштів на війну, Кремль ставиться до бізнесу як до «дійної корови» – витискає з нього максимум ресурсів, не замислюючись про наслідки. Підтримку урізають, тоді як податкове навантаження зростає, а кредити дорожчають і стають недоступними. Продовження війни залишається пріоритетом для Кремля, навіть якщо ціною стане занепад підприємництва і крах середнього класу», – наголошує ЦПД.

До слова, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії. «Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню, тому що ми бачимо, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню російські удари по Україні збільшилися в п'ять разів», – сказав він, додавши, що «це повинно припинитися».

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Теги: росія бізнес війна

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