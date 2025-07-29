Окупанти активно тестують безпілотник «Італмас» у Сумах: технічні характеристики
«Російський БаЛА «Італмас» став справжньою бідою для Сум»
Російська терористична армія активно тестує на території України новий ударний дрон «Італмас», при цьому особливо інтенсивним обстрілам піддається місто Суми. Про це повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає «Главком».
«Російський БаЛА «Італмас» став справжньою бідою для Сум. Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БпЛА. І не сумнівайтеся вони перенесуть досвід на інші фронти», – наголосив експерт.
Бескрестнов додав: «Італмас» це не КУБ з яким його постійно плутають військові. У нього гвинт спереду і це чітко видно на відео. Через те, що «Італмас» передає аналогову картинку пілоту, який ним керує, то завадити це робити може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц. Але ми цього не робимо. Можливо вже треба думати глобально про створення рішення (плану) для прикриття прифронтових міст?».
Нагадаємо, російські війська 26 липня вчергове атакували Суми ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської обласної державної адміністрації.