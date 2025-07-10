Президент розповів, як Україна боротиметься з масованими атаками російських дронів

Зеленський розповів, що Україна знайшла рішення для протидії дроновим атакам ворога

Російська Федерація має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Проте українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, Росія має на меті дестабілізувати Україну тривалими повітряними тривогами та атаками. Водночас Зеленський наголосив, що Україна «буде відповідати». «Друга історія – у них план на тисячу дронів… 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював – ми все будемо збивати», – сказав він.

Зеленський каже, що Україна знайшла рішення, за допомогою якого вдасться збивати «якщо не все, то майже все». Йдеться про дрони-перехоплювачі. Україна зможе масово виробляти такі дрони, але потрібне відповідне фінансування.

«Ми знайшли рішення, як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати», – додав президент.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до раніше анонсованої в РФ. Nvidia Jetson Orin Росія використовує і в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери безпілотника та порівняння її з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також його можуть застосовувати як розвідувальний.

Модернізації зазнала й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir підключена антена з чотирьох елементів, здатна приймати сигнали GPS у L1 та L5 діапазонах. Відомо про використання антен з круговим розташуванням восьми елементів, схожих на китайські, які раніше ідентифікували у Shahed російської збірки. Новий Shahed також має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Раніше «Главком» повідомляв, що станом на 15 червня Росія мала на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинджали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, у середу, 9 липня, Росія встановила рекорд за кількістю дронів і ракет випущених за одну ніч від початку великої війни. Окупанти запустили 728 ударних дронів і імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів.