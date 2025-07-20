Написав листа на захист Росії генпрокурору. Клірик УПЦ МП передумав визнавати вину

Обвинувачений демонстрував дивну поведінку: попросив суд призначити перекладача і наполягав на психіатричній експертизі працівників СБУ

Печерський районний суд Києва відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості між прокурором і кліриком УПЦ МП Дмитром Котовим-Волковим, обвинуваченого у виготовленні та поширенні матеріалів про виправдовування збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи на початку 2024 року на той час послушник Києво-Печерської лаври отримав підозру за ч. 2 статті 436-2 Кримінального кодексу. Кримінальну справу було відкрито фактично за його лист, адресований генеральному прокурору України.

У середині липня 2023 року Дмитро Котов-Волков звернувся до генпрокурора, де серед іншого зазначив (цитата): «Также с своего лично в адрес стороны Украина есть даже и негатив (ранее с поездок в Донецк/Луганск сам оказывался невольным свилетелем обстрелов с стороны Украины (с чего мне не навязать ложно позиции, а это и о соблюдении Минских договоренностей которые были и это ещё ведь международного характера)». Пізніше судова лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях обвинуваченого містяться заперечення збройної агресії Росії проти України.

Під час розгляду обвинувального акту до суду надійшла угода про визнання винуватості. У ній Дмитро Котов-Волков повністю визнав вину і погодився на узгоджене з прокурором покарання – три роки позбавлення волі без конфіскації майна із застосуванням іспитового терміну.

Вже безпосередньо у суді обвинувачений заявив: підписав угоду під тиском правоохоронних органів, «оскільки його «обробили» працівники СБУ та адвокат». Пояснив, що він не міг підтримувати Росію, оскільки він за Україну, живе тут з 2017 року і є особою без громадянства.

Також клірик УПЦ МП попросив суд призначити йому перекладача за рахунок держави і провести психіатричну експертизу працівників СБУ. Крім того, обвинувачений відмовився від свого адвоката.

Феміда частково задовольнила прохання обвинуваченого: дала йому перекладача і замінила захисника від Центру з надання безоплатної правничої допомоги.

Додамо, що санкція ч. 2 статті 436-2 Кримінального кодексу передбачає покарання до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Варто наголосити: Дмитро Котов-Волков потрапив до «Реєстру зрадників», який веде Громадський рух «Чесно».

Як повідомляв «Главком», 2 липня 2025 року президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство Оресту Березовському, більш відомого як Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Крім того, 8 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Це означає, що попри заяви про незалежність УПЦ МП вона, ймовірно, має зв’язки з РПЦ.

Пізніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії для розірвання стосунків з РПЦ. Для цього церква Онуфрія має час до 18 серпня 2025 року.