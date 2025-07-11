Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський

Президент зазначив, що Україна готова допомогти партнерам «зробити їхні кордони захищеними»

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Гани Джоном Драмані Магамою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

Політики обговорили розвиток двосторонньої співпраці та сфери, у яких можна поглибити партнерство, зокрема співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані. Зеленський повідомив, що країна має інтерес до українських технологій.

«Є інтерес Гани також до наших технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними», – каже він.

Президент зазначив, що вони домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, найближчим часом українська команда поїде до Гани. Крім того, Зеленський запросив Магаму приїхати в Україну.

Нагадаємо, у столиці України розпочинається реалізація масштабного проєкту «Чисте небо», який передбачає посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Для цього будуть залучені вітчизняні дрони-перехоплювачі.

Як повідомлялося, Російська Федерація має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Проте українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» безпілотники.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.