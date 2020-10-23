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    У світі

    Міністр закордонних справ Словенії заразився Covid-19

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    Глава МЗС Словенії заразився коронавірусом - Міністр закордонних справ Словенії заразився Covid-19
    Глава МЗС Словенії заразився коронавірусом

    Глава МЗС Латвії в Covid-карантині - після зустрічі з колегою зі Словенії

    Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заразився коронавірусом. Через це глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс відправився на самоізоляцію.

    Про це сам Рінкевічс повідомив у Twitter.

    Міністр закордонних справ Латвії заявив, що їх повідомили сьогодні про позитивний результат тесту Логара, з яким у нього була зустріч в середу. Через це Рінкевічс відправився на самоізоляцію, а обов'язки буде виконувати дистанційно.

    Також перевірять здоров'я інших співробітників МЗС Латвії, які брали участь у заходах під час візиту міністра зі Словенії.

    Нагадаємо, Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами

    МЗС міністр Словенія коронавірус
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