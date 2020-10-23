Міністр закордонних справ Словенії заразився Covid-19



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Глава МЗС Словенії заразився коронавірусом

Глава МЗС Латвії в Covid-карантині - після зустрічі з колегою зі Словенії

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заразився коронавірусом. Через це глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс відправився на самоізоляцію.

Про це сам Рінкевічс повідомив у Twitter.

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що їх повідомили сьогодні про позитивний результат тесту Логара, з яким у нього була зустріч в середу. Через це Рінкевічс відправився на самоізоляцію, а обов'язки буде виконувати дистанційно.

Також перевірять здоров'я інших співробітників МЗС Латвії, які брали участь у заходах під час візиту міністра зі Словенії.

Tikko saņēmām ziņu, ka Slovēnijas ārlietu ministram Anže Logaram, kurš apmeklēja Baltijas valstis, ir konstatēts covid19, esam saziņā ar SPKC un veicam nepieciešamos pasākumus. Tā kā esmu atzīts par kontaktpersonu, tad atradīšos karantīnā un pienākumus veikšu attālināti — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 23, 2020

Нагадаємо, Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами