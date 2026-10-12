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Президент European Aquatics під час візиту до Росії зробив скандальну заяву

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Президент European Aquatics під час візиту до Росії зробив скандальну заяву
Антоніо Сільва: Ми як European Aquatics бачимо особливу важливість російських плавців на європейському рівні

Антоніо Сільва: Ми повністю підтримуємо допуск російських плавців на наші змагання

Президент Європейської федерації водних видів спорту (European Aquatics) Антоніо Сільва під час зустрічі з російськими пропагандистами в Москві допустив можливість проведення міжнародних змагань у Росії протягом п'яти років. Про це повідомляє «Главком».

«Звичайно, це можливо. Ми як European Aquatics бачимо особливу важливість російських плавців на європейському рівні. Ми повністю підтримуємо допуск російських плавців на наші змагання, відповідно до того рішення, яке було прийнято World Aquatics 13 квітня, та можливість Росії прийняти змагання не лише на найвищому професійному рівні, а й на юніорському.

У нас пройшли добрі переговори з Федерацією водних видів спорту Росії. Ми вважаємо, що коли настане правильний час, ми обов'язково запропонуємо провести подібні змагання», – сказав Сільва.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: водні види спорту плавання росія

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